Seit dieser Woche sollen alle Fünft- und Sechstklässler in Baden-Württemberg wieder zur Schule gehen dürfen. Eine Vorgabe des Kultusministeriums, die formal simpel klingt, gäbe es da nicht diese Corona-Pandemie mit allen Begleiterscheinungen. Wie der Lokalredaktion bekannt wurde, haben sich mehrere Waiblinger Schulen gegen den zeitgleichen Präsenzunterricht für alle Fünft- und Sechstklässler entschieden und die Schüler in Gruppen eingeteilt. Nur so könne für die Sicherheit der Schüler