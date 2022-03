Am kommenden Samstag (19.3.) findet am Postplatz eine zweite Kundgebung der Friedensinitiative Waiblingen unter dem Titel „Die Waffen nieder - Nein zum Krieg“ statt. Bei der ersten Kundgebung gegen Moskaus Krieg in der Ukraine am 5. März waren nach Angaben der Stadt Waiblingen 200 bis 250 Menschen vor Ort.

Nun seien „weitere zwei Wochen vergangen und der Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine kostet immer mehr Menschenleben, zerstört Lebensgrundlagen und verursacht jeden Tag weiteres