Prozess in Waiblingen: Chefin beschäftigt Ungelernte als Intensivpflegerin

Um acht Monate Haft auf Bewährung ist eine Inhaberin eines Pflegedienstes vorm Amtsgericht Waiblingen jüngst nicht herumgekommen – auch nicht mit einem Einspruch gegen einen gleichlautenden Strafbefehl. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Frau als Inhaberin eines außerklinischen Intensivpflegedienstes einen schwer kranken Patienten von einer Mitarbeiterin hat pflegen lassen, die nicht einmal eine Ausbildung zur normalen Pflegerin hatte.

Patient hätte Intensivpfleger gebraucht

Angeschuldigt seitens der Stuttgarter Staatsanwaltschaft war die Angeklagte lediglich für den Tatzeitraum Dezember 2013 bis Juli 2014, doch Richterin Figen Basoglu-Waselzada wies sie gleich darauf hin, dass die Zeit davor betreffend Rückzahlungen erschlichener Beträge keiner Verjährung unterliegt. Auf die von der Beschuldigten angebotene außerklinische Intensivpflege war die Familie eines Patienten der Pflegestufe fünf hereingefallen, der rund um die Uhr zu Hause gepflegt und beatmet werden sollte. Dazu hätte der Patient einen qualifizierten Intensivpfleger gebraucht, doch die Chefin des dazu bemühten Dienstes aus dem Rems-Murr-Kreis schickte ihm nur eine ungelernte Kraft.

25 Jahre auf Intensivstation gearbeitet

Warum die Inhaberin des Pflegedienstes ihren Strafbefehl über acht Monate Haft auf Bewährung nicht akzeptieren wollte, musste sie dann im Gerichtssaal erklären: 1983 nach Deutschland gekommen, habe sie 25 Jahre lang als Krankenschwester auf einer Intensivstation gearbeitet, als ein Bekannter von ihr auf die Idee gekommen sei, einen Pflegedienst aufzumachen, erzählte die Beschuldigte. Bereits dort hätten Leute ohne Zulassung gearbeitet, und eines Tages habe die Polizei vor der Türe gestanden. Daraufhin habe ihr Ex-Chef Insolvenz angemeldet, aber sie habe ihr damals säumig gebliebenes Gehalt vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht noch herausklagen können und infolgedessen noch offenstehende Rechnungen bei den Krankenkassen einreichen dürfen.

2017 hat die Angeklagte aufgehört

Im Zuge ihrer eigenen Selbstständigkeit als Intensivpflegedienst-Inhaberin habe sie dann leider eine Frau eingestellt, die „entweder zu blöd oder zu naiv“ für diese Arbeit gewesen sei. Diese Mitarbeiterin habe ihr versichert, sie mache eine Ausbildung, und sei dann mit einem Gehaltsvorschuss auf Nimmerwiedersehen verschwunden. 2017 habe sie, die Angeklagte, dann auch mit dem Geschäft aufgehört.

Von Richterin Basoglu-Waselzada dazu befragt, was sie denn heute macht, erklärte die Angeklagte, sie sei freie Mitarbeiterin. „In welcher Branche?“, fragte die Richterin. „In der Pflege“, antwortete die Angeklagte. Zuletzt sei es dort nur nicht mehr so gut gelaufen, weil sich seine Mandantin nicht habe impfen lassen wollen, fügte der Verteidiger Oskar Späth hinzu. „Vorher erschieße ich mich“, schob die Angeklagte nach und kam noch einmal zur Sache: „Der Patient war betreut“, betonte sie, die ungelernte Pflegerin hätte das im Falle des häuslichen Intensivpatienten besser gemacht als eine gelernte. „Sie hat ja nicht gespritzt“, führte der Anwalt Körperpflege, Waschen und Betreuung rund um die Uhr an.

Auch damit gab es an der Erfüllung des Betrugstatbestandes im Nachhinein vor Gericht nichts mehr zu rütteln. Die acht Monate Haft auf Bewährung für gewerbsmäßigen Betrug aus dem Strafbefehl bewegen sich am untersten Rand des dafür vorgesehenen Strafrahmens von sechs Monaten bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe.

18.700 Euro an die Krankenkasse zahlen

Auf eine Verurteilung ohne Aussicht auf eine Strafminderung wollte es die Pflege-Betrügerin infolgedessen dann doch nicht mehr ankommen lassen. Sie schluckte den Strafbefehl mit acht Monaten Haft zur Bewährung, der auch bedeutet, dass sie die rund 18.700 Euro an die Krankenkasse zurückzahlen muss. Bezüglich der Rückzahlung kündigte sie vor dem Waiblinger Amtsgericht an: „Ich gehe zum Insolvenzanwalt.“