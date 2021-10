Eigentlich sollte die Sanierung der Treppenanlage an der Querspange am Freitag, 15. Oktober, abgeschlossen werden, doch die Arbeiten dauern nun doch länger. Das hat die Stadt am Mittwoch mitgeteilt.

Nach dem Entfernen des Plattenbelags habe man festgestellt, dass die darunterliegende Abdichtung mangelhaft ist. Sie muss nun ebenfalls abgetragen und durch eine Neue ersetzt werden, denn unterhalb der Treppenanlage befinden sich Teile des Lebensmittelmarkts.

{element}

Das verzögere