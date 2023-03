Räuber nimmt Frau in Waiblingen-Neustadt 170 Euro ab - nun muss er ins Gefängnis

Eine Frau gibt in Stuttgart Geld an Bedürftige, wird dabei beobachtet, verfolgt und in Waiblingen-Neustadt Opfer eines Raubüberfalls: Der Täter erbeutet 170 Euro, die Frau kommt glücklicherweise mit glimpflichen Verletzungen davon. Vor dem Waiblinger Schöffengericht sind sich die beiden nun wiederbegegnet. Der Räuber wurde zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Tatverdächtiger fährt Opfer nach Neustadt nach

Oberstaatsanwalt Thomas Wollrich ging in der Anklage davon aus, dass der 47-jährige Tatverdächtige, ein Rumäne ohne festen Wohnsitz, die 59-Jährige am 28. Oktober letzten Jahres dabei beobachtet hat, wie sie Geld an Bedürftige gab und ihr in der S-Bahn und im Bus nach Neustadt nachgefahren ist. Das bestätigte sich bei der Beweisaufnahme durch Zeugenaussagen und auch durch Videobilder von der Bahn. In Neustadt witterte der Räuber nachts bei Dunkelheit seine Chance.

Daran, dass dieser ihr einen Stoß versetzt haben könnte, konnte sich die Frau nicht erinnern. Jedenfalls ging sie im Neustädter Kaffeeberg an einem Geländer zu Boden und zog sich dabei Nasenbluten, einen aufgeschürften Ellbogen und ein Hämatom zu. Der Räuber stahl ihr 170 Euro aus der Jackentasche, was er vor Gericht auch gleich zugab.

Nach Zeugenaussagen hatte er es nicht einmal eilig mit der Flucht, sondern schlenderte ziemlich gelassen von dannen, wobei er nach Beobachtung des Opfers auch noch an einen Baum pinkelte.

Verteidiger: Mandant war betrunken

Zu seiner Verteidigung ließ der Angeschuldigte durch Rechtsanwalt Philipp Wendel anführen, er sei sturzbetrunken gewesen. Diesen Eindruck hatten die Zeugen und am Ende auch der Vorsitzende Richter Steffen Kärcher sowie zwei Laienrichter nicht.

„Hatte er auch sexuelle Motive?“, fragte Richter Kärcher die Beraubte mit Blick in die Akte, ob der Täter so etwas wie „Ficki-Ficki“ zu ihr gesagt hätte. Die Geschädigte verneinte das, wusste jedoch noch, dass sie dieser an der Bushaltestelle am Neustädter Rathaus angequatscht und gefragt hätte, ob sie einen Mann hat. Daraufhin sei sie extra einen Umweg gegangen, damit der Verfolger nicht herausbekommt, wo sie wohnt.

Zeuge beobachtet Überfall

Den Überfall sah ein 42-Jähriger, der auf seinem Balkon gerade eine Zigarette rauchte. Er hörte, wie die Frau rief: „Lass mich in Ruhe!“

„Ich versuchte es zunächst mit lautem, aggressiven Schreien, aber das half nichts“, schilderte der Anwohner die Situation im Zeugenstand. „Hol die Polizei!“, habe er dann zu seiner Frau gesagt. Daraufhin seien sie beide hinunter auf die Straße gegangen, worauf der Täter vom Opfer abgelassen habe und breitbeinig davon geschlendert sei. „Auffällig gelassen“ beschrieb der Helfer die Gangart des Räubers, der erst am 2. Januar dieses Jahres festgenommen werden konnte.

Auch ein DNA-Treffer

Ein Waiblinger Kriminalhauptkommissar berichtete, die Fotos von der Bahn und Beschreibungen des Opfers sowie des helfenden Ehepaares hätten zu einer Wahllichtbildvorlage gereicht, auf welcher der Geldräuber wiedererkannt worden sei. Einen DNA-Volltreffer auf eine Blutspur an der Jacke der Frau habe es außerdem gegeben.

Wie aus dem Bundeszentralregister ersichtlich war es nicht das erste Mal, dass der Räuber eine Straftat begangen hat, nur war er bei den vergangenen drei, davon eine einschlägig, noch mit Geldstrafen davongekommen.

Täter entschuldigt sich

Die geraubten 170 Euro aus Neustadt versucht die Waiblinger Justiz über die Anordnung von Wertersatz für das Opfer zurückzuholen.

Im Übrigen richtete der Verurteilte, der weder lesen noch schreiben kann und in Stuttgart ohne Sozialleistungen auf der Straße lebt, eine Entschuldigung an die 59-Jährige, die er in Neustadt überfallen hat. Er sei total betrunken gewesen und würde so etwas mit Sicherheit nie wieder machen. Er wolle ein ordentliches Leben anfangen.

Alhoholbedingt enthemmt gewesen sein mochte der Räuber der Urteilsbegründung zufolge schon. Für eine verminderte Schuldfähigkeit reichte das dem Gericht aber nicht.