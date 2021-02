Minus zehn Grad in Waiblingen sind für die Nacht auf Donnerstag vorhergesagt. Praktisch den ganzen Mittwoch soll es schneien. Der Profi-Winterdienst des städtischen Betriebshofs ist für den nächsten Einsatz gerüstet und weiß genau, was zu tun ist. Viele Privatleute hingegen stehen vor der Frage: Schippen, streuen – und wenn ja, was? Der Betriebshof streut Salzsole, grundsätzlich ist der Einsatz von Streusalz in Waiblingen aber untersagt.

Die Mitarbeiter des Betriebshofs müssen nicht