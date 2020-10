„Ich habe nichts in der Hinterhand“: Manuela Schlinger aus Waiblingen ist verzweifelt, wenn sie an die kommenden Wochen denkt. Ihr Vermieter hat beim Amtsgericht Waiblingen Räumungsklage eingereicht – und der Widerspruch der Rollstuhlfahrerin ist gescheitert. Folge: Sie muss spätestens am 6. November 2020 ihre Wohnung verlassen – andernfalls droht die Zwangsräumung.

Die 51-Jährige braucht deshalb dringend eine rollstuhlgerechte Wohnung. Bislang hat sie allerdings nur eine vage