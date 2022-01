Nach ihrer Kritik am städtischen Wohnungsbau in ihrer Haushaltsrede legt Julia Goll, FDP-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat und Landtagsabgeordnete, noch mal nach. Sie attackiert dabei auch den Waiblinger Oberbürgermeister Andreas Hesky. Dass dieser beim Bau der Kita, der Sporthalle und der 18 Wohnungen im Rötepark die Verzögerung infrage stellt, findet Goll erstaunlich. „Er selbst hat mir auf eine entsprechende Nachfrage am 21. März 2019 mitgeteilt, eine Fertigstellung sei für Dezember