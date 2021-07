Die Bauarbeiten für die viergruppige Kita Rötepark, eine Sporthalle und 18 neue Wohnungen an der Jesistraße in Waiblingen-Süd haben begonnen. Letztere bleiben im Eigentum der Stadt. So soll bezahlbarer Wohnraum entstehen, der an Menschen mit Wohnberechtigungsschein vergeben wird. Die Miete liegt hier rund 30 Prozent unter dem Mietspiegel. Waiblingen kann auf diese Weise Menschen unterstützen, die dringend eine Bleibe brauchen und auf dem normalen Mietwohnungsmarkt kaum eine Chance