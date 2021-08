Seit einem Jahr ist das Radhaus am Waiblinger Bahnhof in Betrieb. Es bietet 120 Fahrrädern einen Parkplatz, „der diebstahlsicher ist“, versichert Thomas Schaal, Geschäftsführer der Parkierungsgesellschaft. Die Corona-Pandemie und die damit verbundene Tatsache, dass viele Nutzer zu Hause gearbeitet haben, hat der Bilanz etwas zugesetzt. Vom Höchststand 76 Mietverträge sind aktuell noch 58 geblieben. „Wir hoffen, dass nach der Urlaubszeit die Anzahl der Mieter wieder ansteigt", so Schaal,