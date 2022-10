Rathaus in Waiblingen-Neustadt: Abriss soll im November 2022 beginnen

Das Rathaus von Neustadt kann wie geplant im Herbst 2022 abgerissen werden. Ortsvorsteherin Daniela Tiemann hatte sich noch im Juli Sorgen gemacht, ob angesichts der schwierigen Lage im Bausektor bis zur ersten Sitzung des Ortschaftsrats nach der Sommerpause genug Angebote von Firmen vorliegen. An einer rechtzeitigen Vergabe der Arbeiten hängt nämlich auch der Zeitplan für den Neubau des Pflegeheims auf dem Rathaus-Areal, in dem auch die Ortschaftsverwaltung von Neustadt in einigen Räumen unterkommen soll.

15 Firmen haben ein Angebot für den Abriss abgegeben

Zur Sitzung des Ortschaftsrats Ende September lagen dann allerdings 15 Angebote für den Abriss vor. „Von daher können wir da sehr froh sein“, findet Daniela Tiemann. Den Zuschlag bekommt als günstigster Anbieter die Firma JMS GmbH & Co.KG aus Weinstadt, mit einem geprüften Angebotspreis von 98.106 Euro. Das zweitplatzierte Unternehmen verlangte schon 140.519 Euro, das teuerste Angebot lag bei 467.619 Euro. Im Vorfeld ging das Architekturbüro Schädlich von Kosten für den Abbruch von 307.353 Euro aus. Dass die Firma JMS ein Angebot von knapp unter 100.000 Euro abgeben kann, liegt daran, dass der Beton aus dem Abrissgebäude als Recyclingmaterial weiterverkauft werden kann.

Vergabe an die Firma JMS aus Weinstadt

Der Ortschaftsrat stimmte in seiner Sitzung letztlich einstimmig für die Vergabe an die Firma JMS. Den Beschluss für den Abbruch des Rathauses von Neustadt hatte der Gemeinderat der Stadt Waiblingen bereits in seiner Sitzung am 15. Juli 2021 gefasst. Der Abbruch soll nun im Lauf des Monats November beginnen und spätestens im Februar 2023 abgeschlossen sein. Der genaue Termin, wann die Abbrucharbeiten beginnen sollen, muss laut der Ortsvorsteherin noch mit der Firma genau festgelegt werden. Durchaus im Bereich des Möglichen ist es laut Daniela Tiemann, dass die Arbeiten auch schon im Januar fertig sind.

Eine Sperrung der Neustadter Hauptstraße ist während der Zeit des Abrisses nicht vorgesehen

Für den geplanten Bau des Pflegeheims auf dem Rathaus-Areal sind das gute Nachrichten. Gegenüber dem Investor ist die Kommune verpflichtet, bis spätestens März 2023 mit dem Abriss fertig zu sein. „Den Zeitplan werden wir erfüllen – sieht ja gut aus“, sagt Daniela Tiemann. Klar ist, dass es in der Zeit des Abrisses mehr Lastwagen-Verkehr in der Neustadter Hauptstraße geben wird. Ansonsten aber soll sich die Belastung für Autofahrer in Grenzen halten. „Wir haben keine Sperrung der Hauptstraße vorgesehen.“

Bau des Pflegeheims von Neustadt soll im Lauf des Jahres 2023 beginnen

Der Bau des Pflegeheims soll laut der Ortsvorsteherin im Lauf des Jahres 2023 starten. „Mit zwei, zweieinhalb Jahren Bauzeit muss man mindestens rechnen“, stellt Daniela Tiemann klar. Das würde, je nach Beginn der Arbeiten, bedeuten, dass das Gebäude entweder 2025 oder auch erst 2026 fertig wird. Während dieser Zeit wird die Ortschaftsverwaltung weiter die Übergangsräume im Volksbankgebäude in der Neustadter Hauptstraße 89 nutzen, die sie im Juni bezogen hat. „Wir sind im Moment gut versorgt“, sagt Daniela Tiemann. Es sei von vornherein klar gewesen, dass die Bauzeit eine gewisse Zeit in Anspruch nehme.

Glück beim Zeitplan hatte die Ortschaftsverwaltung auch bei den archäologischen Grabungen des Landesamts für Denkmalpflege, das sich auf dem Rathaus-Vorplatz vor allem Spuren alter Keltern erhofft hatte. Diese am 18. Juli begonnenen Arbeiten waren nach nur wenigen Tagen schon wieder abgeschlossen – und zwar wegen des geringen Befundaufkommens. Auch deshalb bleibt beim Abriss des Rathauses von Neustadt weiter alles im Zeitplan.