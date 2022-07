Rathaus Neustadt: Grabungen des Landesdenkmalamts könnten Abriss verzögern

Das Rathaus von Neustadt wird immer leerer. 230 bis 240 Umzugskisten haben Ortsvorsteherin Daniela Tiemann und ihre Mitarbeiter packen müssen, bevor sie in ihre Übergangsräume im ersten Stock des Volksbankgebäudes in der Neustadter Hauptstraße 89 einziehen konnten. Seit etwa drei Wochen erhalten die Bürger hier ihre gewohnten Dienstleistungen – doch trotzdem kann das alte Rathaus von Neustadt noch nicht abgerissen werden.

1568/1569 werden in alten Dokumenten die Keltern von Neustadt erwähnt

In dieser Woche stehen noch eine Entrümpelung und Transportfahrten an – und dann kommen erst mal Fachleute vom Landesamt für Denkmalpflege. Sie werden den Vorplatz vor dem Rathaus nach historischen Spuren untersuchen – denn hier befand sich einst die alte Kelter von Neustadt. 1568/1569 werden in alten Dokumenten die Keltern von Neustadt erwähnt. Zwei Gebäude befanden sich dort, wo heute das Rathaus von Neustadt steht. Abgerissen wurden sie 1968/1969, im Zuge des Neubaus des Rathauses durch die damals noch eigenständige Gemeinde Neustadt, die seit dem 1. Januar 1975 Teil der Stadt Waiblingen ist. Ortsvorsteherin Daniela Tiemann rechnet damit, dass das Landesamt für Denkmalpflege Mitte bis Ende Juli loslegt.

Neubau des Pflegeheims soll eigentlich im Sommer 2023 beginnen

Was dort bei den Grabungen gefunden wird, hat auch einen unmittelbaren Einfluss auf den Zeitplan. Deshalb kann Daniela Tiemann auch noch nicht sagen, ob die Abbrucharbeiten wirklich wie geplant im Herbst 2022 starten können. Und das wiederum wirkt sich auch auf den Baubeginn für das Pflegeheim aus, das auf dem Gelände des jetzigen Rathauses entstehen soll und in dem auch die Ortschaftsverwaltung Räume erhält. Eigentlich sollte es damit im Sommer 2023 losgehen.

Die geplanten Grabungen müssen aber nicht zwangsläufig dazu führen, dass sich das Projekt verzögert. „Wir haben einen Puffer eingebaut in unseren Zeitplan“, sagt Daniela Tiemann. Und: Selbst wenn das Landesamt für Denkmalpflege viele historische Spuren im Boden findet, heißt dies laut der Ortsvorsteherin nicht, dass damit der Abriss und der anschließende Neubau des Pflegeheims noch verhindert werden können.

In den Übergangsräumen bei der Volksbank fühlt sich Daniela Tiemann erst mal recht wohl. Vom Fenster ihres Büros aus kann sie nun aufs Unterdorf und ins Grüne schauen, was ihr wesentlich besser gefällt als der Blick aus dem früheren Büro im Rathaus auf die Neustadter Hauptstraße. An der Wand hängt ein altes Foto von 1922, das zeigt, wie das Viadukt von Neustadt einer Belastungsprobe unterzogen wird – und diese besteht. Überhaupt fanden beim Auszug aus dem Rathaus Daniela Tiemann und ihre Mitarbeiter einige historische Dinge, die es wert sind, aufbewahrt zu werden. Ein Beispiel dafür ist der alte Leichenwagen, der in einer Garage unter dem Rathaus entdeckt wurde – hinter einer alten Spanplatte.

Ein Teil der Akten aus dem Rathaus wurde entsorgt

Mit den Planungen für den Umzug hat Daniela Tiemann mit ihren Mitarbeitern bereits vor mehr als einem Jahr angefangen. Vier Wochen vor Umzugsbeginn ging es los mit dem Packen der Kartons. Am Umzugstag selbst stellte die beauftragte Firma 24 Helfer und stemmte den Umzug mit drei Lastwagen innerhalb von acht Stunden. Dabei wurden natürlich nicht alle Akten in die Übergangsräume bei der Volksbank transportiert, manches wird aus Platzgründen auch anderswo zwischengelagert. Der erste Stock des Volksbankgebäudes bietet schließlich nur einen Bruchteil des Platzes, den das Rathaus hat. Ein Teil der Akten wurde auch entsorgt – und laut Daniela Tiemann datenschutzkonform geschreddert.

Das Trauzimmer befindet sich in einem anderen Gebäude („Im Unterdorf 14“), auch die Sitzungen des Ortschaftsrats müssen an verschiedenen Orten stattfinden – etwa in der Gemeindehalle. Letzteres, sagt Daniela Tiemann, sei man seit der Pandemie aber ohnehin gewohnt gewesen. Mit dem neuen Standort der Ortschaftsverwaltung ist sie zufrieden, schließlich liegt er nur etwa 150 Meter vom Rathaus entfernt.

Riesiger Tresor im Keller macht den Umzug schwerer

Mancher Gegenstand im alten Rathausgebäude stellt die Verwaltung übrigens vor besondere Herausforderungen. Im Keller etwa gibt es einen riesigen Tresor, der bislang nicht herausgebracht werden konnte. „Wir gehen davon aus, dass er eine Tonne wiegt“, sagt Daniela Tiemann. Gefüllt ist dieser übrigens nicht. „Goldschätze haben wir leider keine drin“, sagt die Ortsvorsteherin und lächelt. In ihrem alten Büro befindet sich an der Wand auch noch das steinerne Ortswappen von Neustadt. Erst dachten alle, dass es nur eingehängt ist und sich deshalb leicht entfernen lässt – doch es ist fest in der Wand des Rathauses verankert. „Im neuen Gebäude wird es sicher einen Platz dafür geben.“

Trauzimmer im Rathaus Neustadt ist zu klein

Bei der Führung durch das 1969 fertiggestellte Rathaus wird schnell klar, wie sehr das Gebäude aus der Zeit gefallen ist. Das Trauzimmer etwa ist so klein, dass nur ein paar Menschen Platz haben. Das war in Zeiten, als fast alle noch kirchlich geheiratet haben, kein Problem – aber da heutzutage doch für viele Menschen die standesamtliche Trauung im Mittelpunkt steht, braucht es auch entsprechend große Räume. Aus dem Grund, sagt Daniela Tiemann, hätten Trauungen im Rathaus von Neustadt dann sowieso oft im Sitzungssaal stattgefunden.

Demnächst steht für die Bürger noch eine weitere Veränderung an: Die „Zwetschgenklopfer“-Bronzeskulptur des Weinstädter Künstlers Fritz Nuss (1907 bis 1999) soll am Mittwoch, 6. Juli, abgebaut werden. Der örtliche Steinmetz Bernd Hambach kümmert sich darum, gearbeitet wird mit einem Kran – und die Skulptur wird dann erst mal eingelagert.