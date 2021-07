Wenn man in der fünften Klasse im Erdkunde-Unterricht ständig von der Lehrerin zu hören bekommt, dass türkische Kinder das Wort „Äquator“ immer falsch schreiben würden, dann ist man im ersten Moment beleidigt – und weiß eigentlich gar nicht, wie man mit dieser Aussage umgehen soll. Auch weiß ein zehnjähriges Kind in der Regel gar nicht, dass das, was die Lehrerin ihren Schülern mit einem Migrationshintergrund vorwirft, diskriminierend ist. Ich zumindest wusste es damals nicht, weshalb ich