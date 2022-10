Rekord in Waiblingen: Über 90 Millionen Euro Gewerbesteuer, doch die Stadt warnt

94,6 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer! Diese Rekordsumme erwartet die Stadt Waiblingen in diesem Jahr. Damit wird die sehr gute Einnahme aus dem Vorjahr um unglaubliche 27 Millionen getoppt. Der Kämmerer spricht zu Recht von einem „fulminanten Ergebnis“. Und jetzt? Lässt OB Sebastian Wolf die Türklinken im Rathaus vergolden? Drehen die Stadtwerke im Hallenbad der Energiekrise zum Trotz alle Temperaturregler nach oben?

Wohl kaum. Die Freude wird deutlich getrübt, denn in den nächsten zwei Jahren wird Waiblingen für seinen Erfolg büßen müssen. Dafür sorgen vor allem der kommunale Finanzausgleich, sinkende Schlüsselzuweisungen und eine höchstwahrscheinlich steigende Kreisumlage. Dazu kommt die ökonomische und weltpolitische Lage, die mit Energiekrise, Krieg und Inflation eine Wiederholung der Rekord-Einnahme sehr unwahrscheinlich macht. Kämmerer Fatih Ozan: „Es braut sich ein Sturm zusammen, der unseren eingeschlagenen Kurs solider Finanzen in den nächsten Jahren auf eine sehr harte Probe stellen wird.“

Für das Jahr 2023 geht er von 63 Millionen Euro an Einnahmen aus der Gewerbesteuer aus. Dies sei „durchaus optimistisch und mit Risiken behaftet, wenn man die aufkommende Rezession in Betracht zieht“. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 360 Prozentpunkten.

Für das Jahr 2024 ist mit einem hohen Defizit zu rechnen

Die Folgen des kommunalen Finanzausgleichs, der schwächer gestellten Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg durch Umverteilung zwischen den Kommunen helfen soll, trifft Waiblingen 2024 mit voller Wucht. Erstmals liegt die Steuerkraftmesszahl für Waiblingen über der Bedarfsmesszahl, was bedeutet, das die Stadt „abundant“ ist. Das Wort bedeutet in anderen Zusammenhängen etwa so viel wie, dass etwas – in diesem Fall Geld – „in Hülle und Fülle“ oder „im Überfluss“ vorkommt. Im Kommunalrecht heißt es, dass die Zahlungen an abundante Kommunen auf ein Minimum schrumpfen. Weswegen Ozan schon jetzt mit einem hohen Defizit im Haushalt für 2024 rechnet.

Beliebtes Streitthema im Kreistag und in den Gemeinden ist die Kreisumlage. Sollte es beim jetzigen Hebesatz von 31,0 Prozentpunkten bleiben, zahlt Waiblingen im kommenden Jahr 3,1 Millionen Euro mehr an den Kreis als in diesem Jahr. Jeder zusätzliche Prozentpunkt würde den Stadthaushalt mit weiteren 1,2 Millionen Euro belasten. Nun hat sich der Landrat bei der Einbringung des Haushaltsplans des Kreises dahingehend geäußert, dass der Hebesatz auf 33,5 Prozent angehoben werden soll. Die Erhöhung dürfe, so Oberbürgermeister Sebastian Wolf, „bei aller Wertschätzung für die Arbeit des Kreises, nicht in der angekündigten Höhe kommen“.

Oben werden Standards gesetzt, die Kommunen müssen umsetzen

Bund und Länder neigten dazu, hohe Standards anzusetzen und Vorgaben zu machen, welche die Kommunen dann irgendwie umsetzen müssten. Ein Beispiel: der beschlossene Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. An sich sei das Ziel zu begrüßen. „Jedoch stelle ich mir in Anbetracht der hierfür notwendigen Investitionen und insbesondere des notwendigen Personals die Frage, wie dieser neue Standard tatsächlich umgesetzt werden kann.“

In der aktuellen Flüchtlingssituation stelle der Bund weder eine auskömmliche Finanzierung sicher noch nehme er die Grenzen der Belastbarkeit der Kommunen wahr. Klar sei aber auch: „Wir kümmern uns als Stadt aus Überzeugung und mit voller Kraft um diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe.“

Bei den Personalkosten nähert sich Waiblingen laut OB Wolf „in großen Schritten“ der 60-Millionen-Euro-Marke an. Das hat besonders mit wachsenden Aufgaben zu tun: „Wenn beispielsweise 700 geflüchtete Menschen zusätzlich in unserer Stadt betreut werden müssen, hat dies an verschiedenen Stellen der Stadtverwaltung unweigerlich personelle Konsequenzen.“ Größter Bereich ist die Kinderbetreuung: Was den Kampf um Fachkräfte anbelangt, habe Waiblingen die Chance ergriffen, als eine von landesweiten Musterkommunen zu fungieren und Konzepte für die Kita der Zukunft zu erproben. Schwerpunkt: das Gewinnen und Halten von Fachkräften.

Auf Effizienzgewinne bei den Dienstleistungen des Rathauses hofft der Oberbürgermeister wegen der fortschreitenden Digitalisierung. Waiblinger Bürgerinnen und Bürger hätten die Möglichkeit, 394 Prozesse bequem online von zu Hause zu erledigen. Damit nehme Waiblingen eine Vorreiterrolle in Baden-Württemberg ein.

Investiert wird wie nie zuvor: 42,5 Millionen Euro bedeuten ein weiteres Allzeithoch. Schwerpunktmäßig fließen die Mittel in den beschlossenen weiteren Kitaausbau mit mehreren neuen Einrichtungen, in die Schulen, aber auch in den Abschluss des Großprojekts in Waiblingen-Süd mit Kita, Turnhalle und geförderten Wohnungen. Ein weiterer Schwerpunkt, für den noch unklar ist, in welchem Ausmaß er sich auf die Kosten auswirken wird, ist der Klimaschutz.

Die wirtschaftliche Lage ist unsicher, die Krisen sind vielfältig. Trotzdem: Die Region Stuttgart und Waiblingen werden gestärkt daraus hervorgehen, glaubt Oberbürgermeister Sebastian Wolf. „Krisen bieten auch immer die Gelegenheit, neu zu denken, neue Wege einzuschlagen und voranzukommen. Diese Hoffnung habe ich, und meinen grundlegenden Optimismus kann mir ohnehin niemand nehmen – auch nicht ein russischer Diktator.“