Fast 10 Millionen Euro für 64 Projekte hat die Eva-Mayr-Stihl-Stiftung im vergangenen Jahr ausgeschüttet - so viel wie noch nie. Ein Großteil davon waren Corona-Soforthilfen für Kliniken vor allem in der Region Stuttgart. Das geht aus dem neuen Jahresbericht hervor.

2,5 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen flossen an das Städtische Klinikum, das Marienhospital und das Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart sowie an die Rems-Murr-Kliniken und die Kliniken Südostbayern. „Alle Häuser