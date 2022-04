Seit Beginn der Pandemie ist die Maske nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Nun ist aber Schluss mit der Maskenpflicht: Ab Sonntag, 3. April, fallen durch das geänderte Infektionsschutzgesetz bundesweit viele Corona-Maßnahmen – darunter auch die Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen für Innenräume.

Die Maske muss aber noch in Kliniken, Arztpraxen sowie in Bus und Bahn getragen werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Landes Baden-Württemberg. Im Einzelhandel besteht hingegen