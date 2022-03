Der aufwendige Umbau des Waiblinger Real-Markts in einen neuen Kaufland-Standort hat begonnen. Auch die Sanierung des Einkaufszentrums Remspark als Ganzes soll demnächst in die Gänge kommen. Derweil gibt es Bewegung bei den Eigentümern, die mit Putins Ukraine-Krieg zu tun zu haben scheint: Russische Oligarchen haben sich aus der SCP Group mit Sitz in Luxemburg zurückgezogen.

Im Juni 2020 hatte Investor SCP die Warenhäuser der Metro-Handelsgruppe aufgekauft und treibt seither die