Remstalradweg zwischen Waiblingen und Remseck ist weiter gesperrt

Wann der seit Januar gesperrte Remstalradweg zwischen Waiblingen und Neckarrems/Remseck wieder geöffnet wird, kann die Stadt Waiblingen weiterhin nicht sagen: „Derzeit ist es so, dass über einen genauen Zeitraum für die Aufhebung der Sperrung keine genaue Aussage getroffen werden kann“, so die Verwaltung am Dienstag auf Anfrage.

Im Januar hatte sie den Weg wegen kranker, umsturzgefährdeter Bäume gesperrt und informiert, mit einer Öffnung sei „vor März 2023 nicht zu rechnen“. Im Februar teilte das Rathaus unserer Redaktion mit: "Die Stadt Waiblingen ist hier mit Hochdruck, gemeinsam mit der Stadt Remseck dran, beim Regierungspräsidium eine Lösung zu erarbeiten."

Die Umleitung für Radfahrer führt über Hegnach und die Neckarstraße/Remstalstraße (L 1142) nach Neckarrems.