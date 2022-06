Repair-Café in Waiblingen: „Wir können uns Wegwerfen nicht mehr leisten"

Ein Föhn, ein Küchenradio, zwei Nähmaschinen, eine Holzfigur - das und viele weitere Gegenstände haben die Ehrenamtlichen beim letzten Repair-Café im Familienzentrum Karo in Waiblingen vor dem Müll bewahrt. 15 Experten stehen den Gästen dort mit Rat und Tat zur Seite, so die Organisatorin Marie-Luise Raiser. Doch der pandemie- und kriegsbedingte Mangel an Ersatzteilen macht sich auch hier bemerkbar.

„Es ist wichtig, dass der Kontakt und der Austausch gegeben sind“, sagt Marie-Luise Raiser. Die Corona-Zeiten mit strengeren Hygienemaßnahmen hätten die Umsetzung des Repair-Cafés erschwert, umso mehr freuen sich die ehrenamtlichen Experten, dass es nun wieder in gewohnter Form stattfinden kann. Die Eigentümer, die ihre Gegenstände zum Reparieren bringen, dürfen nun wieder vor Ort bleiben und zuschauen oder mithelfen.

„Tolle Geschichten hinter Geräten“

Nicht nur der Kontakt und der Austausch mit den Gästen sei wichtig, „oft stecken tolle Geschichten hinter den einzelnen Geräten“, sagt Wolfgang Pfarrherr, ein ehrenamtlicher Elektro-Experte des Repair-Cafés. Es sei nicht nur der sentimentale Wert eines Gegenstandes, sondern „wir können uns das Wegwerfen nicht mehr leisten“, sagt Wolfgang Pfarrherr.

Problem: Ersatzteile nicht lieferbar

Nachhaltigkeit spielt im Repair-Café eine entscheidende Rolle. Doch die Inflation und der Mangel an Teilen machten in manchen Fällen der Reparatur einen Strich durch die Rechnung. „Ein Gerät könnte man mit 35 Euro reparieren, aber das Ersatzteil ist nicht lieferbar“, sagt Wolfgang Pfarrherr. Das Entscheidende sei aber, dass viele Geräte mit einem kleinen Aufwand wieder funktionsfähig gemacht werden können.

Mit großer Leidenschaft tauschen sich auch die Experten untereinander aus und geben sich Hilfestellungen, wenn einer nicht mehr weiterweiß. Günter Sorg ist beispielsweise gelernter Elektromechaniker und kam als „Quereinsteiger“ zum Reparieren im Karo. Der stetige Austausch zwischen den Experten führe zu einer Lösung und oft zum Erhalt des Geräts.

Ausgebildete Schneiderin flickt Klamotten

Selbst Kleidungsstücke finden ihre Rettung vor dem Müll oder dem Altkleider-Container. An diesem Samstag werden zahlreiche Löcher in T-Shirts gestopft, Säume geflickt und Hilfestellungen zu raffinierten Schnittmustern gegeben. Inge Kopetschke, eine ehrenamtliche Helferin des Repair-Cafés, bietet ihre Expertise im Bereich Nähen an. Sie absolvierte eine Schneiderlehre und leitet seit 40 Jahren über das Familienzentrum Karo Nähkurse in Waiblingen an. „Wenn ein Kleidungsstück kaputt ist, dann einfach vorbeikommen“, sagt Inge Kopetschke.

Nächster Termin: 16. Juli

Das Repair-Café, eine Kooperation von Familienbildungsstätte FBS und Karo, findet am 16. Juli wieder am Alten Postplatz 17 in Waiblingen statt. Kontakt: repaircafe.waiblingen@gmail.de oder 01 57/37 30 90 58.