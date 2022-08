Richtfest am Rötepark: Neue Wohnungen und Kita in Waiblingen-Süd

Mit dem Bau eines langen Gebäudekomplexes aus viergruppiger Kita, Sporthalle und Wohnungen an der Alten Bundesstraße nähert sich eine langjährige Entwicklung in Waiblingen-Süd ihrem krönenden Abschluss. Am Montag wurde vor Ort das Richtfest gefeiert. Mit 18,5 Millionen Euro handelt es sich um eines der größten Investitionsprojekte der Stadt Waiblingen der vergangenen Jahre. Die Mieten für die 18 Wohnungen werden ein Drittel unter der örtlichen Vergleichsmiete liegen. Voraussetzung ist ein Wohnberechtigungsschein. Vermieterin ist die Stadt.

Die Sporthalle und die Wohnungen nehmen allmählich Gestalt an. Um sich die Kita und besonders die künftigen Außenanlagen vorzustellen, bedarf es noch etwas Fantasie. Wo später einmal die Kindergarten-Kinder toben und spielen, liegen jetzt noch triste Bitumenflächen. In Richtung Rötepark erhebt sich ein Erdaushub-Hügel, der die Sicht versperrt. Das Erdreich wird noch aufs Gelände verteilt, das einen harmonischen Übergang bilden soll zwischen Park, dem Seniorenheim Haus Miriam und dem dichter bebauten Wohngebiet Blütenäcker auf der anderen Seite der Jesistraße. Viele Kinder wohnen in Waiblingen-Süd, die Kita wird gebraucht.

Überschreitung beim Budget ist noch verkraftbar

Durchaus bemerkenswert in diesen Tagen: Das Budget wurde überschritten, aber nicht exorbitant. Unter anderem durch die Corona-Pandemie und eine global hohe Nachfrage entstanden Lieferengpässe, die für Preissteigerungen bei mehreren Gewerken sorgten. Der Holzpreis zum Beispiel habe sich seit der Planungsphase verdreifacht, sagte Architekt Thomas Herrmann von den ARS Architekten. So musste der Gemeinderat einer Budgeterhöhung um 1,7 Millionen Euro zustimmen. Bis heute wurden mehr als 50 Firmen im Zuge des Großprojekts beauftragt. Ähnlich verhält es sich mit dem Zeitplan: Es gibt Verzögerungen, aber sie sind noch überschaubar. Im „Spätwinter“ beziehungsweise im beginnenden Frühling soll der Gebäudekomplex reif zur Übergabe an die Stadt sowie die zukünftigen Bewohner und Nutzer sein. Bei der Sporthalle handelt es sich um einen langgehegten Wunsch der Einwohner des Stadtteils.

Beispiel für ökologische Bauweise

Das Gebäude soll beispielhaft sein für nachhaltige Weise und wird deshalb als Hybrid aus Sichtbeton und Holz errichtet. Damit sind nicht nur die Holzlatten an der Fassade auf Seiten der Alten Bundesstraße gemeint, vielmehr sind auch tragende Wände, Decken und Böden aus Holz. Während die Wände zum Schutz mit Gipskarton abgedeckt werden, behalten die Decken ihr natürliches Erscheinungsbild. Außer der Tiefgarage und dem Treppenhaus-Kern sollen alle weiteren Gebäudeteile möglichst mit Holz gebaut werden.

Wohnungen mit drei und vier Zimmern

Wegen der länglichen Form des Gebäudes führen Laubengänge auf Seiten der Alten Bundesstraße zu den Wohnungen, was nicht zuletzt auch eine Kostenersparnis bedeutet. Die 18 Wohnungen in unterschiedlichen Größen haben jeweils drei bis vier Zimmer, die größte hat eine Wohnfläche von 95 Quadratmeter. Auf der Südseite werden noch verschiebbare Metallelemente zur Verschattung angebracht, welche die Balkone – mit Blick in Richtung Park und Haus Miriam – der jeweiligen Wohnungen eingrenzen. Die Wohnungen, die alle über eine Fußbodenheizung verfügen, werden nach dem Landesbauförderungsprogramm bezuschusst. Das bedeutet für die Stadt als Vermieterin, dass sie vergünstigte Mieten anbieten muss. Preisgünstigen Wohnraum zu schaffen, ist ein erklärtes Ziel der Stadt.

Null-Energie-Standard angestrebt

Die Planung sieht vor, dass alle Gebäudeteile einen Null-Energie-Standard erreichen sollen. Dafür werden großflächig Fotovoltaik-Module auf den Dächern installiert. Das Blockheizkraftwerk in der Heizzentrale am Rötepark liefert die Fernwärme für die Heizung und das Warmwasser. Eine kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung in den Wohnungen, der Kindertagesstätte sowie in der Turnhalle sollen ein gutes Raumklima garantieren.

Das Dachflächenwasser kann über Rigolen in das nahe gelegene Überflutungsbecken im Park geleitet werden und belastet nicht die Kanalisation.

Bei der Sporthalle handelt es sich um eine Einfeldhalle. Daneben gibt’s auch einen Gymnastikraum mit 90 Quadratmetern zur Nutzung durch die Kita und die Vereine aus dem Stadtteil. Entlang der Turnhalle entsteht ein Erschließungsweg für die Tiefgarage mit Parkplätzen – auch für Eltern, die Kinder zur Kita bringen.