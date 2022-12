Riesige Holzeisenbahn in Waiblingen: Wann können Kinder sie wieder aufbauen?

300 Quadratmeter Platz für die Holzeisenbahn: Kinder und Eltern konnten auf der Korber Höhe zwei Tage lang nach Herzenslust bauen und spielen.

Die Kirchengemeinde Waiblingen hatte dazu ins Ökumenische Haus der Begegnung eingeladen - zum ersten Mal nach der Corona-Zwangspause.

Den Organisatoren zufolge entstand so eine der größten Holzeisenbahnanlagen im Rems-Murr-Kreis.

Und auch nach Weihnachten 2023 soll wieder gemeinsam an einer großen Holzeisenbahn gebaut werden, so Kirchengemeinderat Joachim Schönberger: am 27. und 28. Dezember 2023.