Es nimmt Gestalt an, das künftige Verwaltungsgebäude in der Rötestraße. Hier entsteht der Neubau für das Landratsamt Rems-Murr. „Der Rohbau ist größtenteils fertiggestellt“, sagt Bauleiter Karl Räth von der Firma Wolfer & Goebel. Die Rohbauarbeiten sollen im Dezember dieses Jahres abgeschlossen werden.

Auf den Kopfbau, wie das vordere Gebäude in der Rötestraße in Fachkreisen genannt wird, „muss noch das letzte Stockwerk aufgesetzt werden“, so Räth. Hier wird sich später der