Rohrbruch: Devizesstraße in Waiblingen bis mindestens Montag gesperrt, Lidl-Zufahrt frei

Wegen eines Wasserrohrbruchs vom Donnerstagabend ist die Devizesstraße derzeit gesperrt – und zwar über das Wochenende (22./23. Oktober) hinaus. Der Bruch befindet sich auf Höhe der Ludwig-Schlaich-Akademie und eines Architekturbüros mitten in der Fahrbahn der viel befahrenen Straße. Die Zufahrt zum Lidl-Supermarkt ist geöffnet, aber nur aus Richtung Bahnhof erreichbar. Der Fahrbahnbelag wurde auf der gesamten Breite etwa auf einer Länge von 30 Metern angehoben und unterspült. Das teilt die Stadt Waiblingen mit. Deshalb ist die Vollsperrung - also in beiden Fahrtrichtungen - notwendig. Die Stadtwerke Waiblingen und die Baufirma Leonhard weiß arbeiteten am Freitag mit Hochdruck an der Behebung des Schadens. Hierfür setzt die Firma drei Großkolonnen ein, die Stadtwerke und der städtische Betriebshof sind ebenfalls mit Mitarbeitern vor Ort.

Aufgrund der Größe des Schadens ist davon auszugehen, dass die Straße über das Wochenende hinaus gesperrt bleiben muss. Derzeit ist nicht sicher, ob die abschließenden Asphaltarbeiten wie geplant schon am Montag ausgeführt werden können – eventuell wird dies auch bis Mitte oder Ende der Woche dauern.

Die Trinkwasserversorgung in dem Gebiet zwischen Bahnhof Waiblingen und Kreisverkehr („Partnerschaftskreisel“) sollte nach Angaben der Stadtwerke – Stand Freitagnachmittag – bis 18 Uhr wieder hergestellt werden.

Neben dem Riss in der rund 50 Jahre alten Wasserleitung entpuppte sich bei den Arbeiten auch ein Abwasserkanal als beschädigt. Um ihn reparieren können, waren die Arbeiter am Nachmittag vor Ort damit beschäftigt, ein Schachtbauwerk zu beseitigen. Wegen des Rohrbruchs wurden Arbeiter von der nahe gelegenen Baustelle der Stadtwerke in der oberen Bahnhofstraße abgezogen, die bis Dezember halbseitig gesperrt ist. Auch der Busverkehr ist von der Sperrung der Devizesstraße betroffen.