Rohrbruch in der Devizesstraße: So geht es weiter

Nachdem der Rohrbruch, der sich Ende vergangener Woche in der Devizesstraße ereignet hatte, behoben werden konnte, hat das Ordnungsamt Waiblingen nun mitgeteilt, dass der aktuelle Zeitplan eine Öffnung der Straße ab Freitagvormittag vorsieht.

Die zuständige Baufirma habe bereits eine Stabilitätsprüfung der Straße vorgenommen. Das Ergebnis: Es sind „keine weiteren Schäden feststellbar“.

Der weitere Verlauf sehe nun vor, die Tiefbauarbeiten im Laufe des Mittwochs zu beenden, heißt es seitens der Stadt. Am Donnerstag werden dann die Asphaltarbeiten stattfinden, die Aufhebung der Straßensperre wird laut einer Mitteilung nun auf Freitagvormittag datiert. Zwischenzeitlich stand eine Öffnung der Straße am Mittwoch im Raum, nun ist klar, dass eine Befahrung erst am Freitag wieder möglich sein wird.

Der Wasserrohrbruch in der Devizesstraße hatte den Fahrbahnbelag über 30 Meter unterspült und angehoben. Der Vorfall führte auch zu einer Unterbrechung der Wasserversorgung der anliegenden Häuser.