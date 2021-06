Wegen eines Rohrbruchs waren mehrere Häuser in der Salierstraße in Waiblingen am Dienstag (22. Juni) für einige Stunden von der Wasserversorgung abgeschnitten. Das bestätigen die Stadtwerke Waiblingen auf Anfrage unserer Redaktion.

Betroffen waren die Häuser 32 bis 38 in der Salierstraße. Aufgetreten war das Problem bereits in der Nacht.

{element}

Der Bereitschaftsdienst sei "gegen Mitternacht verständigt" worden, so Hannes Kattner, Abteilungsleiter Service Netze der