Rosen, Tänzer, Erdbeeren: Das Wochenende (11./12.6.) in der Waiblinger Innenstadt

Am kommenden Wochenende, Samstag, 11. Juni, und Sonntag, 12. Juni, werden rund um den Galerieplatz Rosen duften und blühen. Der Waiblinger Rosenmarkt verwandelt den Platz in ein Meer aus Rosen und anderen Begleitpflanzen. Das teilte die städtische Wirtschaft Tourismus und Marketing GmbH mit.

Unter dem Motto „Mein schönster Garten - mein Lifestyle“ präsentieren regionale Gärtnereien und Rosenzüchter an beiden Tagen von 11 Uhr an Rosensorten, Kunst für den Garten, Floristik, Keramik sowie besondere Holz- und Eisenarbeiten. Rund 100 Aussteller sind laut WTM vor Ort und verkaufen Seifen, Düfte, Textiles und andere Spezialitäten zum Thema Rosen. Essen gibt es an den Gastronomie-Ständen. Der Eintritt ist kostenlos.

Außerdem findet am Samstag zum zweiten Mal nach 2019 der Themenmarkt „Erdbeerliebe“ statt: Der Wochenmarkt ist dafür bis 14.30 Uhr geöffnet. Die WTM verspricht ein besonderes Programm rund um die Erdbeere.

Und: Am Samstag tanzen ab 12 Uhr Gruppen der Contemp Dance School vor dem Rathaus. Sie waren zuletzt beim Ostermarkt in der Innenstadt zu erleben.