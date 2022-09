Rostbraten und ein bisschen Luxus: Büze-Restaurant in Waiblingen wieder geöffnet

Gute Nachricht für alle Fans des Zwiebelrostbratens: Nach Pächterwechsel und Umbau der Küche hat das Restaurant „Remsstuben“ im Bürgerzentrum wieder geöffnet. Mit Markus Piotrowski und Anke Kamuf hat ein in der Gastronomie erfahrenes Paar das Ruder übernommen. Mit schwäbischer Küche bedienen sie die Wünsche vieler Gäste – und warten zugleich mit neuen Ideen auf. Neben den regionalen Standards wie Spätzle und Maultaschen lockt stets auch noch etwas Originelles wie etwa „Rosa Beef mit römischer Nocke, Kürbispüree und Kräuterseitling“. Grombiera-Süpple, Erdäpfelpüree und saure Kutteln: Der schwäbische Charakter bleibt grundsätzlich gewahrt.

Tatsächlich wagen die beiden bewusst den Spagat zwischen gutbürgerlicher Tradition und Ambition. Das spielerische Element drückt sich nicht nur auf dem Teller, sondern auch auf der Karte aus: Sie ist aufgemacht wie eine Zeitung, die in verschiedene Ressorts aufgeteilt ist. Die „Spätzle-Nachricht“ findet sich natürlich beim Regionalen, das Mille-feuille mit Süßkartoffel, Pfifferling und Glasnudeln beim Überregionalen. Beim Feuilleton sind die Getränke aufgelistet – die hochgeistigen ebenso wie die ohne Alkohol.

Kein Mittagstisch

Ob bodenständig oder fantasievoll: Die Hauptzutaten sind oft dieselben. Ob Salat mit Entenbrust oder eben Entenpraline – die Zubereitung macht den feinen Unterschied. Beim Einkauf geben laut Markus Piotrowski Qualität und Frische den Ausschlag. Das heißt, es gibt keine allzu lange Karte mit noch längerer Zutatenliste, sondern eine eher überschaubare Zahl von Grundelementen, die dann variantenreich verarbeitet werden. Einen Mittagstisch mit auf mehrere Wochen hinaus festgelegten Gerichten gibt’s daher nicht.

Auch für Vegetarier und Veganer

Außer Fleischessern werden auch Vegetarier und Veganer fündig. Zum Beispiel bei der „Pasta Vegan“mit Bolognaise, Cashews und Rucola oder beim eigenen Serviettenknödel mit Nussbutter, Pfifferlingen, Rahm und Ackersalat. Im Frühjahr hatte der Waiblinger Gemeinderat ja noch heiß diskutiert über den als Klimaschutz-Maßnahme gedachten Vorstoß der SPD, die Pächter des Bürgerzentrums und gegebenenfalls des Alten Rathauses vertraglich dazu zu verpflichten, überwiegend fleischlose Gerichte anzubieten. FDP-Rätin Julia Goll prägte das Wort „Rote-Bete-Sozialismus“ – und die Mehrheit lehnte den Veggie-Vorstoß ab. Markus Piotrowski und Anke Kamuf setzten die Vegan-Pasta freiwillig auf die Karte.

Wo liegen die Remsstuben mit ihren neuen Pächtern preislich? Das Rostbraten-Barometer (mit Bratkartoffeln und Trollinger) liegt bei 26,80 Euro. Maultaschen mit Zwiebelsößle und Kartoffelsalat kosten 15,50 Euro.

"Laub" als Beilage

Die Remsstuben wurden zu Zeiten der Herbst-Genussmanufaktur um die Mittagszeit traditionell gerne von Senioren besucht – das ist auch seit der Wiedereröffnung der Fall. Für Heiterkeit sorgt das auf der Karte als Beilage aufgeführte „Laub“. Dass es sich um Salat handelt, merken die Leute schnell. „Wir hatten erst befürchtet, dass es die Leute irritiert – aber sie finden es eher witzig“, verrät Anke Kamuf. So ergab sich in einigen Fällen gleich ein Ansatz, zwanglos ins Gespräch zu kommen.

Erfahrung im Catering

Über den Sommer ließ die Stadt die Küche modernisieren, sie wurde gerade noch fertig. Just zum Start brach sich der Küchenchef ein Bein. Für Aufregung ist also gesorgt, doch das Paar, das einen Catering-Service betreibt und damit – zu den Kunden gehört neben vielen Unternehmen die Staatsgalerie – Betriebsfeiern und Kongresse in Stuttgart oder Sindelfingen beliefert und bewirtet, ist das Arbeiten unter Stress gewohnt. „Veranstaltungen mit mehreren Hundert Gästen sind nichts Ungewöhnliches für uns“, sagt Markus Piotrowski. Die Premiere mit 350 Gästen ist geglückt. Jetzt in der Anfangszeit ist besonders Einsatz gefragt. Auf die 80-Stunden-Woche, die für Andreas Hesky in seiner Amtszeit als OB üblich war, kommt er derzeit (mindestens) auch.

Neben dem Catering-Geschäft wünschten sich die neuen Pächter schon länger einen festen Standort. Bis zum Beginn der Corona-Pandemie hatten sie noch den Plan verfolgt, im Remstal ein Hotel aufzubauen. Jetzt also das Büze. In die Wohnung im Gebäude sind sie eingezogen. Gearbeitet wird mit einem Mix aus eigenem Personal und Leuten der Herbst-Genussmanufaktur. Schon beim Einräumen der neuen Küche zeigte sich, wie daraus gerade ein neues, eingeschworenes Team wächst.