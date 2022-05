„Russische Seele“: Konzert in Waiblingen wegen Ukraine-Krieg verschoben

Eigentlich sollte das St. Petersburger Vokalensemble am Samstag, 8. Mai, ein Gastspiel in der Michaelskirche in Waiblingen geben. Das Motto lautete „Russische Seele“. Bis vor einigen Wochen hätten sich wohl die wenigsten etwas gedacht. Auf Facebook richtete dieser Tage ein Nutzer unter Verweis auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine die Frage an den evangelischen Kirchenbezirk, ob das Konzert denn wirklich stattfinde: „Solche Konzerte sind in der heutigen Zeit absolut inakzeptabel.“ Inzwischen ist die Sache geklärt: Wegen der aktuellen Situation ist das Konzert laut Mitteilung des Kirchenmusikdirektors Immanuel Rößler "auf einen späteren Zeitpunkt" verschoben.

Der Termin tauchte zwar im Halbjahresprogramm auf, in den letzten beiden Wochenausblicken aber nicht mehr. Bereits 2018 gastiere das Vokalensemble in der Michaelskirche. Auf dem Programm standen klassische Werke der Kirchenmusik aus Russland und bekannte Volkslieder.