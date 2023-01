Süddeutsche Erdgasleitung: Schlägt Terranets eine Schneise durch Waiblingen?

Es wird eine Großbaustelle, die auf Monate die Landschaft prägen wird: Voraussichtlich im Jahr 2025 soll der letzte Abschnitt der Süddeutschen Erdgasleitung (SEL) verlegt werden, die unter anderem durch Felder in Waiblingen und Weinstadt führt, die B14 sowie die B29 quert. „Viele Grundstückseigentümer haben bis jetzt nicht Wind bekommen von der Sache“, meint Volker Escher, Obmann der Waiblinger Landwirte. Er selbst sei zwar nicht betroffen, sein Eindruck aber ist: Landwirte machen sich Sorgen, was der Bau für ihre Äcker bedeutet, wann diese wieder bewirtschaftet werden können und was in den Schutzstreifen beidseits der Trasse beachtet werden muss.

Gebaut wird der 81 Kilometer lange Leitungsabschnitt von Siegelsbach über Heilbronn, Löchgau und Ludwigsburg bis nach Esslingen von Terranets BW, ehemals eine Tochter der Gasversorgung Süddeutschland GmbH (GVS). Die Verlegung der Gasleitungen erfolgt in der Regel überwiegend in offener Bauweise, also in einem von Baggern ausgehobenen Graben. Punktuell gibt es die Option der Verlegung in geschlossener Bauweise, etwa durch den Bau von Tunnels.

Diese kommen beispielsweise bei der Querung von besonders geschützten Gebieten, Bahntrassen oder Straßen zum Einsatz. Zwischen Waiblingen und Korb quert die Trasse die B14 und kurz vor dem Bundesstraßen-Teiler auf Höhe der Geheimen Mühle Beinstein die B 29. Welche Technik zum Einsatz kommt, ist laut Terranets abhängig von der Planung und den örtlichen Gegebenheiten.

Arbeitsschritte dauern insgesamt drei Monate

So funktioniert’s: Wenn die Trasse vorbereitet ist, wird der Oberboden abgetragen. Anschließend werden Rohre auf die Baustelle gefahren und verschweißt. Nach Prüfung der Schweißarbeiten durch einen Gutachter werden der Rohrgraben ausgehoben und die Rohrstränge in den Graben gesetzt. Anschließend wird der Graben wieder aufgefüllt und der Oberboden aufgetragen. Nach Angaben einer Terranets-Sprecherin können pro Tag zwischen 200 und 400 Meter Leitungsrohre verlegt werden. „Bis alle Arbeitsschritte an einer Stelle durchlaufen sind, vergehen rund drei Monate.“

Neben dem eigentlichen Leitungsgraben wird während der Bauzeit Platz für Baufahrzeuge und Erdaushub benötigt. „Nach Abschluss der Bauarbeiten wird dieser Arbeitsstreifen wieder zurückgebaut und kann wieder bepflanzt werden“, sagt die Terranet-Sprecherin. Ist die Gasleitung erst in Betrieb, sei nur noch eine wesentlich kleinere Fläche von Bebauung und tiefwurzelnden Pflanzen frei zu halten: der sogenannte Schutzstreifen.

Landwirte könnten den Boden dort „in der Regel“ normal nutzen. Innerhalb dieses zehn Meter breiten Schutzstreifens dürfen keine Gebäude errichtet werden. Links und rechts der Leitung muss zudem ein zweieinhalb Meter breiter Streifen frei von tiefwurzelnden Gehölzen gehalten werden. „Dazu zählen fast alle Baumarten. Auch das Einbringen von tiefen Pflöcken ins Erdreich ist nicht gestattet.“

Böden werden "fachgerecht rekultiviert"

Was besonders für Landwirte relevant werden könnte: Nach Ende der Baumaßnahmen werde der Boden „fachgerecht rekultiviert“, Drainagen würden wiederhergestellt, versprechen die Netzbauer. Im Einzelfall werde zudem der Boden aufgelockert, wo nötig. Grundsätzlich soll der ursprüngliche Zustand von Natur und Landschaft wiederhergestellt werden. Das betrifft unter anderem Gehölze.

Landwirtschaftliche Nutzflächen könnten im Anschluss an die Rekultivierung wieder bewirtschaftet werden. Für verbleibende, nicht vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft würden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen umgesetzt – nämlich in Form von Artenschutzmaßnahmen, Aufforstungen und Schaffung von Biotopen.

Alle Anlagen, die zur Errichtung der Leitung erforderlich sind, werden nach Abschluss der Bauphase entfernt. Rad- und Wanderwege sollen wiederhergestellt werden. Auch wenn einmal Gas durch die Rohre fließt, können die Wege im Bereich der Leitung verlaufen oder diese queren. Schutzzäune sind nicht nötig. Auf dem freien Feld ist der Verlauf der Trasse durch Markierungspfähle gekennzeichnet.

Infoabend am 31. Januar

Grundsätzlich sei der Bau der Pipeline als Baustein einer nachhaltigeren Energieversorgung zu begrüßen, meint Landwirte-Obmann Volker Escher. Denn die Leitung soll nicht nur die Region in den nächsten Jahren mit Erdgas versorgen, von 2030 an soll die „SEL“ Wasserstoff in die Region Rhein-Neckar und den Großraum Stuttgart transportieren. Ziel sei die Anbindung Baden-Württembergs an das europäische Wasserstoffnetz und internationale Wasserstoffmärkte. Der Bau der Leitung auf dem Abschnitt von Löchgau bis Esslingen, zu dem das Teilstück im Remstal gehört, soll Ende 2024 beginnen. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2025 vorgesehen.

Über den Rechteerwerb, bauvorbereitende Maßnahmen, den Leitungsbau sowie Maßnahmen zum Schutz von Boden und Natur informiert Terranets Eigentümer, Pächter und andere Interessierte am Dienstag, 31. Januar, von 17 bis 20 Uhr im Bürgerzentrum Waiblingen.