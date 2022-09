Saisonende: Waiblinger Freibäder schließen - das Hallenbad öffnet

Anfang der kommenden Woche werden noch einmal - je nach Wetterdienst – Höchsttemperaturen zwischen 23 und 28 Grad erwartet. In der Folge wird es kühler. Die Schwimmsaison in den Waiblinger Freibädern endet ohnehin am Donnerstag, 15. September.

Das teilen die Stadtwerke und die Stadt Waiblingen mit. Bis dahin sind das Freibad in der Schorndorfer Straße und das Waldfreibad in Bittenfeld von 7 Uhr bis 20 Uhr offen. Die Gäste werden 20 Minuten vor Badschließung gebeten, die Schwimmbecken zu verlassen.

Eine Stunde vorher um 19 Uhr ist Kassenschluss.

Neustart am Montag

Kleiner Trost: Nach der Sommerschließzeit öffnet das Hallenbad Waiblingen am Montag, 12. September, wieder. Diese Öffnungszeiten gelten: montags von 17 Uhr bis 22 Uhr, dienstags von 15 Uhr bis 22 Uhr, mittwochs von 13 Uhr bis 22 Uhr, donnerstags von 6.30 Uhr bis 22 Uhr, freitags von 8 Uhr bis 22 Uhr, samstags von 8 Uhr bis 20 Uhr, sonntags von 8 Uhr bis 20 Uhr und feiertags von 8 Uhr bis 20.30 Uhr. Kassenschluss ist immer eine Stunde früher.

Die Temperatur im Sportbecken liegt bei 26 Grad, im Lehrschwimmbecken bei 29,5 Grad. Das Außenbecken wurde aus Gründen der Energieersparnis bereits im Frühjahr geschlossen.

In Fellbach endet die Freibad-Saison im F3 bereits am Sonntag, 11. September.