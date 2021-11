In einer weiteren Klasse des Salier-Gymnasiums in Waiblingen sind durch Tests am Wochenende und durch Tests vor Beginn der ersten Schulstunde am Montag (29.11.) Corona-Infektionen festgestellt worden. "Da es sich hierbei um ein relevantes Ausbruchsgeschehen handelt, findet für die Klasse nun Fernunterricht statt", so die Stadtverwaltung am Montagabend.

An der Schule war schon vergangene Woche eine Klasse wegen positiver Corona-Tests in den Fernunterricht geschickt