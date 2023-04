Salier-Realschule Waiblingen: Mehr Kinder aus Arbeiterfamilien an Uni bringen

Die Salier-Realschule in Waiblingen ist eine Kooperation mit „Arbeiterkind.de“ eingegangen. Dabei handelt es sich nach eigenen Angaben um „Deutschlands größte zivilgesellschaftliche Organisation für alle, die als Erste in ihrer Familie studieren“. Auch das Heinrich-von-Zügel-Gymnasium (HVZG) in Murrhardt ist jetzt Partnerschule. Wie können Schülerinnen und Schüler davon profitieren?

Wie können Kinder aus Arbeiterfamiliem zum Studieren motiviert werden?

Die Ehrenamtlichen von Arbeiterkind.de ermutigen Jugendliche aus „Elternhäusern ohne akademische Tradition zum Studium und begleiten sie vom Studieneinstieg bis zum Studienabschluss und Berufseinstieg“, heißt es von der Organisation. Neben Informationen rund ums Studium und wie es nach der Schule weitergehen kann, berichten die Ehrenamtlichen demnach hauptsächlich von ihrem eigenen Bildungsweg. Sie vermitteln außerdem Kontaktdaten, damit die Schülerinnen und Schüler bei Bedarf über Mail oder die sozialen Medien die Gruppe Stuttgart anschreiben oder an einem offenen Treffen der Gruppe teilnehmen können.

„Die Engagierten sind selbst Studierende der ersten Generationen und können so Schüler:innen auf Augenhöhe erreichen“, teilt Arbeiterkind.de mit. „Sie erzählen an Schulen ihre eigene Bildungsgeschichte und ermutigen durch das persönliche Beispiel.“

Cansu Dogan, Bundeslandkoordination Baden-Württemberg für Arbeiterkind.de, erklärt in einer Pressemitteilung: „So viele Schüler:innen wie möglich zu erreichen und umfassend über ein Studium zu informieren und dazu zu ermutigen, ist die Vision und das Ziel von Arbeiterkind.de Unsere Schulpartnerschaften mit dem HVZG und der Salier-Realschule machen das möglich.“

Waiblinger Lehrer Ahmed Tekin: Wichtig für die Berufsorientierung

Ein Waiblinger Lehrer sieht darin eine gute Möglichkeit für die Jugendlichen, das richtige Studium für sich zu finden. „Als BO-Verantwortlicher (BO steht für Berufsorientierung, Anm. d. Red.) der Salier-Realschule Waiblingen, habe ich die Ehrenamtlichen von Arbeiterkind.de bereits das zweite Mal zu unseren Projektwochen eingeladen“, sagt Ahmed Tekin. Deren Angebote seien ein wichtiger Beitrag zur Studienorientierung. „Die Ehrenamtlichen kommen meist aus unterschiedlichen Berufsbildern, was sehr interessant für unsere Schüler:innen ist.“

Gianluca Cannella, Koordinator für Berufs- und Studienorientierung am Murrhardter Gymnasium, sagt: „Einer, wenn nicht der größte Anspruch von Schule ist es, Jugendliche auf das Leben, insbesondere das Berufsleben vorzubereiten und ihnen Hilfestellungen zu bieten, ihr Leben aktiv zu gestalten. Dazu gehört auch, die Schüler:innen aktiv bei ihrer Studienwahl zu unterstützen. Diese Unterstützung spielt vor allem bei Kindern und Jugendlichen aus Familien ohne akademische Vorbilder eine zentrale Rolle, denn gerade hier fehlen oftmals Bezugspersonen, die die Jugendlichen bei der Wahl und Durchführung des Studiums unterstützen. Die zukünftig regelmäßigen Schulbesuche von Arbeiterkind.de sind eine Bereicherung für unsere Schüler:innen und räumen letzte Zweifel und Ängste bezüglich des Studiums aus.“

Trotz Abi oft kein Studium

Die Bildungslaufbahn ist in Deutschland immer noch stark vom Elternhaus abhängig, so Arbeiterkind.de. Von 100 Kindern aus nicht-akademischen Familien nehmen der Organisation zufolge nur 27 ein Studium auf, obwohl doppelt so viele das Abitur machen. Von 100 Akademikerkindern studierten dagegen 79. Die Organisation finanziert sich über Spenden, Tausende Ehrenamtliche in bundesweit 80 lokalen Gruppen unterstützen das Konzept.