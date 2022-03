Schüler der Salier-Realschule in Waiblingen, deren Eltern und Lehrkräfte haben Hilfsgüter für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gesammelt.

Nach einem Aufruf der Schule kamen so viele Spenden zusammen, dass die Schule nun einen Transporter braucht, um die Kartons voller Hygiene-Artikel, Baby-Nahrung, Kinderkleidung, haltbarer Lebensmittel und Verbandszeug weiterzugeben. „Das passt nicht alles in unsere Autos“, so Lehrerin Christin Dietrich.

Es sei mehr geworden als erwartet,