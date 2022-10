Salier-Realschule Waiblingen: Umbau von Fachräumen verzögert sich

Drei Räume für naturwissenschaftliche Fächer an der Salier-Realschule in Waiblingen müssen dringend modernisiert werden. Für den Unterricht in Biologie, Chemie und Physik sind die insgesamt drei Fachklassenräume noch auf dem Stand, als das Gebäude auf der Korber Höhe gebaut wurde – und das war 1971/72. Gleiches gilt in den drei Fächern für die Vorbereitungsräume der Lehrer. Baubeginn sollte eigentlich in den Sommerferien 2023 sein – doch der Termin kann nun doch nicht eingehalten werden.

Die Kosten liegen bei 2,04 Millionen Euro

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planung, Technik und Bauen der Stadt Waiblingen wurde dies mit der möglichen Förderung des Landes Baden-Württemberg begründet. Waiblingen könnte so einen Zuschuss von rund 270.000 Euro erhalten, was angesichts der möglichen Kosten von rund 2,04 Millionen Euro den städtischen Haushalt etwas entlasten würde. Allerdings ist derzeit nicht klar, wann das Geld kommt.

CDU/FW-Stadtrat Hans-Ingo von Pollern fragte sich, warum der Staat für die Bewilligung von Zuschüssen immer so lange braucht. Er regte an, über die jeweiligen Abgeordneten nachzuhaken – doch laut Baubürgermeister Dieter Schienmann bringt das nichts. Bei vielen Förderbescheiden sei es so, dass sich alle bis zu einem bestimmten Stichtag bewerben müssten – und dann werde irgendwann ein Termin mitgeteilt, an dem die Entscheidung verkündet wird. Das sogenannte Windhund-Prinzip, wonach der eher zum Zuge kommt, der schneller ist, funktioniert hier nach Schienmanns Angaben nicht. „Ich sehe mich außerstande, das zu beschleunigen.“

Die Stadt Waiblingen braucht noch Zeit für die Ausführungsplanung

Dazu kommt, dass die Stadtverwaltung diese Zeit bis zur Bewilligung des Bescheids durchaus selbst benötigt. So muss laut dem Baubürgermeister auch noch die Ausführungsplanung erfolgen. Um die zeitliche Verzögerung aber möglichst gering zu halten, überlegt die Stadt, einen Baubeginn auch teilweise in Schulzeiten zu ermöglichen. Dies soll in Absprache mit den Schulleitungen erfolgen.

SPD-Stadtrat Ulrich Scheiner befürchtete indes, dass durch die zeitliche Verzögerung der Modernisierung eben auch die Kosten steigen – und somit womöglich der Zuschuss von rund 270.000 Euro durch die höheren Preise aufgefressen werden könnte. Baubürgermeister Dieter Schienmann wollte dieses Argument nicht ganz von der Hand weisen, hat jedoch die Hoffnung, dass es aufgrund der allgemeinen Marktlage bei den privaten Bauvorhaben einen Rückgang gibt – mit positiven Folgen bei öffentlichen Bauprojekten.

Künftig keine fest eingebauten Tische in den Fachklassenräumen

Bei der geplanten Modernisierung in den Fachklassenräumen werden die Lüftung und Heizung sowie die Elektro- und Sanitärinstallationen auf den aktuellen Stand gebracht. Fest eingebaute Tische werden der Vergangenheit angehören. In den Fachräumen für Biologie und Chemie wird ein sogenanntes Deckensystem eingerichtet, das der Lehrer steuern kann – und das die Schülertische auf Knopfdruck mit Gas, Strom und Medientechnik versorgt. Im Physikraum läuft es ähnlich, nur fehlt hier die Gasversorgung. Auch die Vorbereitungsräume für die Lehrer werden umgebaut, da hier derzeit unter anderem „große Enge“ herrscht, wie Dieter Schienmann betonte. Zudem wird der angrenzende Flur modernisiert.

Während des Umbaus soll der Fachklassenunterricht in Biologie, Chemie und Physik in anderen Räumen der Salier-Realschule stattfinden. In den angrenzenden Musikräumen der Salier-Realschule und des Salier-Gymnasiums soll während der Baumaßnahmen weiter unterrichtet werden.