"Samstagsmaler" sind zurück: Ausstellung im Schwanen in Waiblingen

Die „Samstagsmaler“ stellen erstmals seit 2019 wieder Werke im Kulturhaus Schwanen aus, also an dem Ort, an dem sie sich regelmäßig zum Malen treffen. Seit dem Wochenende läuft die Ausstellung. Sie dauert bis 5. April. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr, 17 bis 22 Uhr. Samstag 17 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.

35 Malerinnen und einen Maler umfasst die Aquarellgruppe um Künstlerin Angelika Behr. Die Werke im Schwanen stammen von ihr selbst sowie von Renate Sorg, Brigitte Schwegler, Bärbel Rein, Renate Weise, Elfie Dobelmann, Charlotte Jarschel, Rena Übel, Margot Mitterhuber, Edeltraud Hermanutz, Heidi Staat, Elke Burgstaller.

Die letzte Ausstellung im Schwanen fand laut Angelika Behr im Dezember 2018 statt. Coronabedingt folgten danach nur kleinere Ausstellungen, etwa im Stuttgarter Karl-Olga-Krankenhaus, an denen nur Behr und zwei weitere Samstagsmalerinnen beteiligt waren. 2019 gab es noch eine kleine Ausstellung in der Geschäftsstelle des Remstal-Tourismus in Endersbach mit Werken der Gruppenmitglieder Elfie Dobelmann, Renate Weise und Brigitte Schwegler.