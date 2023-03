Sanierungsfall oder Bauruine? Waiblingen plant neues Wohnheim am Kätzenbach

Das alte Schwesternwohnheim am Kätzenbach ist völlig marode. Vor einem Jahr diskutierte der Gemeinderat noch über eine teure Sanierung, obwohl die Gebäude da noch gar nicht der Stadt gehörten. An eine weitere Nutzung als Flüchtlingsunterkunft war wegen des schlechten Zustands nicht mehr zu denken. Inzwischen hat die Stadt Waiblingen die Immobilie gekauft – und plant den Abbruch. Entstehen soll ein neues Wohnheim für 80 bis 90 Geflüchtete und anderweitig in Not geratene Menschen.

Nach Wasserschäden ist das ehemalige Schwesternwohnheim mit der Adresse Am Kätzenbach 52, das sich direkt neben dem früheren Marienheim befindet, nicht mehr bewohnbar. Die Flachdächer sind undicht, Schimmel ist vorhanden, dazu wabern muffige Gerüche durchs Haus. Die Erosion des Betonstahls, sagt Hochbauchef Michael Gunser, sei mit vertretbarem Aufwand nicht mehr aufzuhalten.

Die Ausstattung im Neubau ist bescheiden

Inzwischen liegt die Planung für einen dreistöckigen Neubau vor, der verschiedene Wohneinheiten beinhaltet: im Erdgeschoss jeweils drei Wohnungen für vier und sechs Personen, im ersten Obergeschoss eine für sechs und sieben für je vier Personen sowie im zweiten Obergeschoss 15 Einheiten für bis zu zwei Personen. Gedacht ist der Bau als dauerhaftes Wohnheim. Die Ausstattung ist bescheiden. Während zu den größeren Einheiten eine Sanitäreinheit gehört, stehen den Bewohnern im zweiten Obergeschoss eine Gemeinschaftsküche und eine Etagendusche zur Verfügung.

Sanierung fremden Eigentums diskutiert

Nach ersten Kostenschätzungen muss die Stadt Waiblingen etwa sechs Millionen Euro investieren. Dazu kommen Abbruchkosten in Höhe von rund 200 000 Euro. Geprüft werden soll noch, ob Fördermittel für die Schaffung dauerhaften Wohnraums für Geflüchtete beantragt werden können. Im April 2022 hatte der Gemeinderat noch darüber beraten, das Schwesternwohnheim zu sanieren, was zusammen mit Maßnahmen am benachbarten Marienheim, das weiter als Flüchtlingsunterkunft dient, mehr als 1,6 Millionen Euro gekostet hätte. Was insofern ungewöhnlich gewesen wäre und den Räten missfiel, als die Stadt zum damaligen Zeitpunkt nur Mieterin des Objekts war, das noch der katholischen Paul-Wilhelm-von-Keppler-Stiftung gehörte, die nichts mehr dafür investieren wollte. Allein für die Gas-Wasser-Installationen wären fast 700 000 Euro fällig geworden.

Mit Rücksicht auf Ressourcenverbrauch und Kohlendioxid-Ausstoß eher die Sanierung zu erwägen, darauf zielte in der Bürgerfragestunde ein Vertreter der Initiative „Waiblingen klimaneutral“. Auch Stadtrat Michael Fessmann (CDU/FW) äußerte seine Verwunderung, wie die Gebäude binnen eines Jahres vom Sanierungsfall zur Bauruine werden konnten. Fraktionskollege Michael Stumpp bat um eine Aufstellung der Schäden und Maßnahmen bis zur Gemeinderatssitzung nächste Woche.

Bestandsbau eignet sich schlecht für Aufstockung

Baubürgermeister Dieter Schienmann plädiert für Abriss und Neubau. Durch kompaktere Bauweise ließen sich mehr als die bisherigen 40 Schlafplätze schaffen. Und anders als bei der jetzigen versetzten Anordnung der Häuser ließen sich die benötigten Sanitärstränge leichter aufbauen. Hinsichtlich einer Aufstockung wäre der Architekt durch die jetzige Anordnung auch platzmäßig eingeschränkt. Das Bestandsgebäude müsse auf jeden Fall völlig entkernt werden. Der Gemeinderat wird entscheiden. Stimmt er zu, könnten Ausschreibung und Vergabe im Herbst 2023 erfolgen.