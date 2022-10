Sanitätshaus Gunser: Waiblinger Traditionsunternehmen nach 77 Jahren verkauft

Vor vier Jahren erst hat das Sanitätshaus Gunser auf 1.400 Quadratmetern eine neue Zentrale im Gewerbegebiet Eisental in Waiblingen eröffnet. Jetzt aber hat die Eigentümerfamilie das Waiblinger Traditionsunternehmen verkauft. Übernommen wird der Sanitätsfachhandel, mit Filialen von Plochingen bis Schorndorf eine etablierte Größe in der Region, von dem Fellbacher Sanitätshaus Blu.

Was ändert sich? Annette Gunser bleibt vorerst mit in der Geschäftsführung, während Armin Gunser ausscheidet. Ihr Sohn Stephan Gunser, nunmehr die vierte Generation des Unternehmens, bleibt für das Marketing zuständig.

Alle Filialen bleiben erhalten

Gute Nachricht für die Kunden: Alle Standorte des Sanitätshauses Gunser bleiben erhalten – auch der innenstadtnah in der Fronackerstraße gelegene. Ebenso alle Dienstleistungen, um Gegenteil: Das Angebot vergrößert sich durch den Zusammenschluss. In den Gunser-Häusern bleibt auch der etablierte Name.

