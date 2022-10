Schüler pflanzen Baum zum Jubiläum

Seit 30 Jahren kümmert sich die Bauernhof-AG schon um den Schulbauernhof des Salier-Gymnasiums. Der Fortbestand des Bauernhofs wird in erster Linie durch die Jugendbegleiter Dieter Hagenmaier und Enzensberger möglich. Sie betreuen die Schüler der AG, bringen ihnen Wichtiges über die Tiere sowie die Natur bei und sind jeden Tag vor Ort, um den Bauernhof instand zu halten. Als Lehrer am Salier-Gymnasium war Dieter Hagenmaier schon bei der Entstehung des Bauernhofs beteiligt. Inzwischen ist er pensioniert und als Jugendbegleiter weiterhin als Leiter der Arbeitsgruppe tätig.

Anlässlich des 30-jährigen Bestehens pflanzt die AG einen Apfelbaum in der Mitte des Schulbauernhofes. „Die AG soll genauso wachsen, wie dieser Apfelbaum wachsen wird“, erklärt Hagenmaier die Symbolik.

„Verantwortung und Teamwork“ bilden die Basis für das Bestehen des Bauernhofs

Um ein Mitglied der Bauernhof-AG zu werden, müssen Schüler sich zuerst beweisen, erklärt Lara Seeger. Sie ist Biologielehrerin am Salier-Gymnasium und für die „Verknüpfung zwischen AG und Schule“ zuständig. Die 28-Jährige findet den Schulbauernhof „einfach super, alle machen es mit großer Freude und Begeisterung“. Zudem können Schüler das Erlernte „in der Natur beobachten und besser verstehen“.

Von Klasse fünf bis Klasse zehn können Schüler sich für den Bauernhof engagieren. Doch bevor die Schüler in die Bauernhof-AG dürfen, müssen sie in die Bio-AG sowie ein dreitägiges „Trainee-Programm“ durchlaufen. Die Treffen des Programms finden jeweils an drei Samstagen statt, an welchen biologische Grundkenntnisse vermittelt werden und das Verantwortungsbewusstsein sensibilisiert wird. „Nur verlässliche Schüler mit Verantwortungsvermögen kommen auch in die Bauernhof-AG. Es geht schließlich um Lebewesen“, betont Lara Seeger.

Aktuell sind 17 Schüler Mitglieder und es sollen zehn weitere Fünftklässler eingelernt werden. Zoe Pohl ist in der zehnten Klasse und kümmert sich hauptsächlich um die „Hasenschule“. Dort kommen die Kaninchen unter, die sich nicht mit den anderen vertragen oder krank sind und Ruhe benötigen. Zoe kommt immer in den Pausen sowie häufig am Wochenende zum Bauernhof, um die Tiere zu versorgen. Für das langjährige Mitglied ist es selbstverständlich, dass der Bauernhof priorisiert wird. „Die Bedürfnisse der Tiere lassen sich nicht aufschieben, und bevor keiner kommt, gehe ich zu den Tieren.“ Die Zehntklässlerin ist „sehr gerne“ auf dem Schulbauernhof und hat dort schon einiges lernen können. „Verantwortung, Teamwork und Organisation“ stünden dabei im Mittelpunkt. Nur durch „gute Organisation und Hilfsbereitschaft“ sei die Versorgung des Bauernhofs auch während der Ferien möglich, sagt Seeger. Bislang habe die Ferienversorgung gut geklappt, dank Beteiligung aller Mitglieder. Dennoch wäre eine weitere unterstützende Kraft von „unschätzbarem Wert“, um alle Verantwortlichen zu entlasten.

Selbst hergestellte Produkte und steigende Haltungskosten der Tiere

Auf dem eingezäunten Bauernhofgelände befinden sich zwölf von den Mitgliedern gebaute Hütten. Darunter Lagerhäuschen, ein Organisationshäuschen sowie die Ställe. Enten, Wachteln, Kaninchen, Meerschweinchen, Fische, Bienen, Stabheuschrecken und Hühner sowie einen Hahn finden auf dem Schulbauernhof ein Zuhause. Die Kaninchen wurden aus einem Tierheim adoptiert und die Hühner von lokalen Bauernhöfen gekauft. So konnte schon einigen Tieren ein „neues Leben geschenkt werden“, berichten Schüler der AG.

An den jeweiligen Ställen hängen Futter- sowie Säuberungsanweisungen aus, um den korrekten Umgang mit den Tieren zu fördern. Die Erzeugnisse sowie hergestellten Produkte werden meist innerhalb des Kollegiums verkauft. Die Nachfrage ist „immer groß und alle Produkte sind ruck, zuck weg“, erzählt Lara Seeger. Zu den Produkten gehören frische Eier, Honig, Kerzen aus Bienenwachs und Vogelhäuser. Jede Woche werden zwei Zehnerpackungen Hühnereier und bis zu acht Sechserpackungen Wachteleier verkauft, so die Biologielehrerin. Außerdem gab es in diesem Jahr zusätzlich 20 Honiggläser zum Verkaufen. Die „kleinen Einnahmen“ werden wieder in die Ausgaben für den Bauernhof investiert.

Die Ausgaben für den Betrieb des Schulbauernhofes werden über das Jugendbegleiterprogramm finanziert. Pro Schuljahr werden 4500 Euro für die Personal- und Sachkosten zur Verfügung gestellt. Weitere Ausgaben werden von dem Schuletat bezahlt. Das Budget sei schon immer knapp gewesen, doch durch die steigenden Preise gebe es nun ein tatsächliches Problem. „Seit Januar sind die Preise für Futter und Einstreu um circa 50 Prozent gestiegen“, berichtet Hagenmaier. Die Bauernhof-AG hofft auf einen milden Winter, um auf das Heizen der Ställe verzichten zu können. Bislang sollen nur die Hühner sowie Enten einen beheizten Stall bekommen. Die restlichen Gehege sollen durch mehr Einstreu, Styropor und Decken geschützt werden.

„Reduce, Reuse, Recycle“ - die Nachhaltigkeitschallenge

Seit dem 12. Oktober dieses Jahres läuft am Waiblinger Salier-Gymnasium eine „Nachhaltigkeitschallenge“ für die Klassen fünf bis zehn. Im Rahmen dessen sollen die Schüler den Plastikverbrauch reduzieren und „generell nachhaltig“ leben. Der Verlauf wird von den Schülern in Bildern, Videos und Texten dokumentiert. Für die drei Klassen mit den besten Projekten und der stärksten Beteiligung gibt es einen zusätzlichen Klassentag.

Ziel der Veranstaltung ist es, durch hohe Reichweite möglichst viele Menschen zu erreichen und nachhaltige Alternativen des täglichen Verhaltens zu finden.