Ein offenbar vorsätzlich falscher Notruf hat in der Nacht auf Freitag einen größeren Polizeieinsatz in Waiblingen ausgelöst. Ein Anrufer hatte dem Polizeirevier Waiblingen gemeldet, dass ein Mann aus einem Gebäude in der Friedrich-Schofer-Straße mehrere Schüsse abgefeuert habe. Das war eine Fehlinformation. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den Anrufer – und prüft, ob ihm die Kosten des Einsatzes auferlegt werden können.

Es war gegen 23.30 Uhr, als der Anrufer den Polizisten von den