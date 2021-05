Das Wetter war eher durchwachsen am Samstag, 1. Mai – dem Tag der Arbeit, an dem es sonst viele fröhliche Maiwanderer auf die Wanderwege rund um Waiblingen zieht. Wegen Corona waren dieses Jahr nur Ausflüge im kleinsten Kreis erlaubt (ein Haushalt plus maximal eine weitere Person). Viel sei nicht losgewesen dieses Jahr, berichtet Vollzugdienstleiter Timo Lösch.

Außer Kundgebung auf dem Marktplatz wenig los

„Wir konnten keine besonderen Vorkommnisse