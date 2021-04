Die Stadtwerke Waiblingen wollen in der Schmidener Straße von Montag bis Freitag arbeiten – und zwar auch in den Schulferien. Das teilt der städtische Betrieb auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Ziel ist es, dass die Arbeiten voraussichtlich Ende Juli 2021 abgeschlossen sind. Wegen der Baustelle muss der Verkehr umgeleitet werden - Staus gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung bislang aber nicht. Nach Abschluss der Arbeiten steht in der Schmidener Straße eine grundsätzliche Neugestaltung