„Das ist der klassische Fall: Gelegenheit macht Diebe“: Mit diesen Worten versucht der Verteidiger in der Verhandlung am Amtsgericht Waiblingen zu erklären, warum Dennis O. und Jannis R. (Namen geändert) an jenem 23. März 2021 nachmittags aus der Wohnung ihres Opfers in Waiblingen sehr viel Schmuck gestohlen haben. Der 29-jährige Dennis O. kannte die alleinlebende Frau, da sie in dem Zustellbezirk wohnt, in dem er vor seiner Arbeitslosigkeit regelmäßig Päckchen auslieferte.

