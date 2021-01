Grundschulen in Baden-Württemberg sollen nach dem Willen der Landesregierung schon vom 1. Februar an wieder in den Präsenzunterricht einsteigen – deutlich früher als in vielen anderen Bundesländern. Was halten die Rektorinnen in Waiblingen von dieser Maßnahme? Begrüßen sie die schnellere Öffnung oder überwiegt die Sorge vor Infektionen? Und wie wird eigentlich das Thema Masken gehandhabt?

Stand jetzt gibt es an Grundschulen in den Klassen nicht mal die Pflicht, einfache Stoffmasken zu