Schnelleres Internet für Bittenfeld: Wisotel will 2022 Glasfaser-Kabel verlegen

Über neue Glasfaser-Kabel bis ins Haus könnten in Bittenfeld mehr als 1000 Gebäude mit schnellerem Internet versorgt werden. Das verspricht die Firma Wisotel aus Schwäbisch Gmünd, die über ihr Vorhaben am Mittwoch, 6. Juli, und am Mittwoch, 13. Juli, jeweils von 19 Uhr an in der Bittenfelder Zehntscheune (Alemannenstraße 4) potenzielle Kunden informiert. Solche Abende hat es jüngst bereits in anderen Kommunen im Rems-Murr-Kreis gegeben, etwa in Leutenbach. Wisotel möchte neben Bittenfeld auch das Glasfaser-Netz in Schwaikheim, Aspach, Hertmannsweiler, Leutenbach, Nellmersbach und Weiler zum Stein ausbauen.

Eigentümer müssen mit Wisotel eine Nutzungsvereinbarung unterschreiben

Schon seit etwa zehn Jahren bietet die Firma aus Gmünd in Teilen des Rems-Murr-Kreises Breitbandanschlüsse an, für die sie bis zu den Kabelverzweigern der Telekom Glasfaser verlegt hat. Danach lief die Versorgung über Kupferdraht, womit aber längst nicht jene hohen Geschwindigkeiten möglich sind wie bei einem reinen Glasfasernetz. Bei dem nun geplanten Ausbau ist vorgesehen, die Kabel bis in die Gebäude zu verlegen.

Fabian Schatton, der bei Wisotel als Senior Key Account Manager Kommunen arbeitet, erklärt dies so, dass die Grabungsarbeiten auf „der letzten Meile“ im öffentlichen Grund erfolgen. Das heißt: Minileerrohrverbünde werden vom Kabelverzweiger (KVZ) in den jeweiligen Abschnitten bis in die Häuser beziehungsweise kurz davor verlegt. Haben die Eigentümer eine Nutzungsvereinbarung mit Wisotel unterschrieben, wird das Kabel auch durch das Grundstück zum Haus verlegt. „Dies kann oft mit Druckluft durchgepresst werden“, erklärt Fabian Schatton. In der Hauswand werde ein kleines Loch gebohrt, um das Glasfaserkabel in das Haus zu führen. „Dieses wird anschließend versiegelt.“

Bau-Kolonnen können früher loslegen

Start für die Arbeiten sollte in Bittenfeld zunächst erst im August 2022 sein – doch mittlerweile ist klar, dass Wisotel schneller loslegen kann. Aufgrund kurzfristig frei gewordener Bau-Kolonnen peilt das Unternehmen den Baustart in Bittenfeld und Hertmannsweiler für den 4. Juli an. Erste Kunden sollen noch im selben Jahr ans Netz. Alles erfolgt schrittweise, immer in Abschnitten von circa 40 bis 80 Wohneinheiten. „Wir arbeiten mit verschiedenen Tiefbau-Partnerunternehmen zusammen“, so Fabian Schatton. Wo welches dann letztendlich zum Einsatz kommt, werde kurzfristig entschieden.

Wer seinen alten Kupferdraht-Anschluss ans Internet behält und beim Ausbau von Wisotel nicht mitmacht, muss vorerst noch keine Einschränkung befürchten. „Die Anbindung der Kunden über Kupfer bleibt unverändert bestehen“, betont Fabian Schatton. Ziel sei es aber, alle Kunden auf das Glasfasernetz umzustellen. Sobald dies abgeschlossen sei, werde das Kupfernetz abgeschaltet.

„Es liegt bereits eine dreistellige Zahl an Aufträgen vor“

Möglich ist ein direkter Anschluss eines Gebäudes ans Glasfasernetz, sofern die Nutzungsvereinbarung und mindestens ein Internetvertrag je Gebäude vorliegen. „Es liegt bereits eine dreistellige Zahl an Aufträgen vor. Die Anzahl ändert sich selbstverständlich täglich“, teilt Fabian Schatton mit. Ein frühzeitiger Auftrag helfe bei der Bauplanung und um sicherzustellen, dass kein Gebäude vergessen werde. Wisotel-Bestandskunden müssen übrigens einen neuen Glasfaservertrag abschließen. „Der alte Vertrag endet dann automatisch, sobald der Glasfaseranschluss in Betrieb ist.“

Das Angebot für schnelleres Internet in Bittenfeld richtet sich insgesamt an bestehende und neue Privatkunden sowie an Firmen und Selbstständige. Durch das geplante durchgängige Glasfasernetz sind laut Wisotel-Mitarbeiter Fabian Schatton momentan im Privatkunden-Segment 1000 Mbit pro Sekunde möglich – wohlgemerkt für den Download, also das Herunterladen von Dateien. Im Geschäftskundenbereich wäre es auch möglich, 1000 Mbit/s im Upload zu buchen. „Diese Werte werden, gemessen bis zum Gebäude, also auch tatsächlich erreicht“, verspricht Fabian Schatton.

Privatkunden zahlen pro Monat zwischen 34,90 Euro und 69,90 Euro

Die Tarife von Wisotel kosten für Privatkunden pro Monat im Moment zwischen 34,90 Euro und 69,90 Euro. Für den preiswertesten Tarif gibt es 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload, inklusive Telefonanschluss. Für 69,90 Euro gibt es 1 Gbit/s im Upload (also 1000 Mbit/s) sowie 100 Mbit/s im Upload sowie zusätzlich zum Telefonanschluss noch eine D-Festnetz-Flat. Geschäftskunden und Selbstständige zahlen bei dem Unternehmen aus Schwäbisch Gmünd monatlich für 100 Mbit/s im Download und Uplink symmetrisch ab 99 Euro. Bis zu 1000 Mbit/s im Download und Upload gibt es für 999 Euro.

Während der sogenannten Vorvermarktungsphase von Wisotel soll der Hausanschluss bei Buchung eines 24-monatigen Vertrags nichts extra kosten. „Ein Internetvertrag je Gebäude reicht aus, um den Glasfaseranschluss kostenlos zu bekommen“, verspricht Fabian Schatton. Das gilt für Bittenfeld genauso wie etwa für Leutenbach. Mit Glasfaserverkabelungen, betont Schatton, gehe eine nicht unbeträchtliche Wertsteigerung von Immobilien einher. Auch angesichts vieler Entwicklungen in der Zukunft wie Smart Home befinde man sich auf der sicheren Seite. Mit dem Schlagwort ist die automatisierte Steuerung von Heizung, Lichtern und Geräten wie etwa einem Saugroboter in der eigenen Wohnung gemeint.

Infoabende in der Zehntscheune in Bittenfeld: Anmeldung erwünscht

Wer als Bürger bei den Infoabenden in Bittenfeld am 6. Juli oder am 13. Juli dabei sein will, sollte sich über die Firmen-Internetseite anmelden, da in der Zehntscheune nur eine begrenzte Zahl an Plätzen bereitsteht. Seitens der Kommune werden laut Fabian Schatton vermutlich die Bittenfelder Ortsvorsteherin Veronika Franco Olias kommen sowie weitere Vertreter der Stadt Waiblingen. „Von Wisotel werden die Geschäftsleitung, technische Ansprechpartner und ein Spezialist für Mehrfamilienhäuser anwesend sein.“