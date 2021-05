Vor einigen Monaten musste, wer einen Corona-Schnelltest machen wollte, noch nach Stuttgart fahren und 50 Euro für das Stäbchen in der Nase zahlen. Inzwischen schießen die Schnelltestzentren auch in Waiblingen wie Pilze aus dem Boden – und die Bürgertests sind längst kostenlos. Neben den Testmöglichkeiten bei Ärzten, Apotheken und in städtischen Räumen kommen immer mehr private Anbieter dazu, die sonst nicht im medizinischen Bereich unterwegs sind – zum Beispiel der