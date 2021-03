Den Corona-Schnelltest wollen die Drogerieketten Rossmann und Müller am Mittwoch, 10. März 2021, erstmals in ihren Läden verkaufen – darunter auch in ihren Filialen in Waiblingen und Umgebung. Die Drogeriekette DM möchte am Freitag, 12. März, nachlegen. Und Discounter Aldi Süd plant, noch in dieser Woche wieder Schnelltests anzubieten, nachdem die erste Ladung vor einigen Tagen sehr schnell ausverkauft war.

Offen ist noch, wann Lidl die Schnelltests wieder in seinen Regalen hat.