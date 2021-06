An den Waiblinger Schulen wurden im Rahmen der beaufsichtigten Schnelltests am ersten Schultag nach den Pfingstferien drei Kinder positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilt Gabriele Simmendinger, die persönliche Referentin des Oberbürgermeisters, mit. Vor den Pfingstferien gab es noch mehr positive Testergebnisse bei Schnelltests, allerdings war da die Inzidenz auch deutlich höher: So gab es in Waiblingen etwa in der zweiten Aprilhälfte allein Anfang einer Woche acht positive