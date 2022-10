"Schokoladenvilla"-Autorin Maria Nikolai liest in Waiblingen aus neuem Roman

Mit ihrer „Schokoladenvilla“-Trilogie hat sich Maria Nikolai in Deutschland als Autorin einen Namen gemacht. In Waiblingen liest sie am Donnerstag, 13. Oktober, aus dem zweiten Teil ihrer „Bodensee-Saga“.

Das Buch „Töchter des Glücks“ kommt zeitgleich in den Handel. Auch wenn sie vor einigen Tagen schon in München eine Signierstunde hatte, handelt es sich in Waiblingen um die Premiere, die erste Lesung: Und das sei keine klassische Autorenlesung, wie Maria Nikolai betont. Sie beschreibt es als ein „exklusives Genussevent mit Kino-Feeling“. Aus dem Roman liest zum einen die Autorin selbst vor, zum anderen werden auch Passagen aus dem zuvor von Beate Himmelstoß eingelesenen Hörbuch vorgespielt. Zusätzlich werden Musik und animierte Bilder in die Vorstellung integriert.

Zur Lesung gibt es Wein aus Großheppach und Pralinen aus Fellbach

Das „Genussevent“ wird durch Schokolade von „Ulli´s Confiserie“ und Wein des Großheppacher Weinguts Bernhard Ellwanger vervollständigt. Das Konzept sowie die Kooperationen entstanden bereits zu den Lesungen der „Schokoladenvilla“-Trilogie. Für Maria Nikolai sei es „selbstverständlich“ gewesen, dass man bei einem Buch über eine Schokoladenfabrik aus Stuttgart auch Schokolade aus der Umgebung genießen solle. Da stieß die Autorin auf „Ulli´s Confiserie“. Die Inhaberin Ulrike Maurer produziert und verkauft gemeinsam mit ihren Söhnen seit über 20 Jahren Schokolade in Fellbach und Winnenden. Speziell für die „großartigen Veranstaltungen“, wie Maurer die Lesungen Nikolais beschreibt, entwickelte sie neue Rezepte. Gemeinsam mit den Inhabern des Weinguts Ellwanger kreierte Ulrike Maurer neue Pralinen mit deren Wein und Sekt.

Ingrid Ellwanger sagt, sie freue sich, dass die „Tradition der Schokoladenvilla-Lesungen“ fortgeführt wird. Neben den gemeinsam entwickelten Pralinen wird es den dazu passenden Wein und Sekt zur Verkostung geben. Laut der Autorin soll an diesem Abend nicht nur der neue Roman im Mittelpunkt stehen, sondern auch „Expertise gezeigt werden“: Wein, Sekt und Pralinen sind also wichtige Bestandteile. „Es wird ein Abend nur zum Genießen“, so die Schriftstellerin.

"Bodensee-Saga" spielt auch in Stuttgart und Esslingen

Das Konzept des „Kino-Feelings“ wolle sie auch bei weiteren Lesungen beibehalten, um „erweiterte Einblicke“ in das Buch zu ermöglichen.

Die Inspiration zur „Bodensee-Saga“ bekam Nikolai an einem „herrlichen Nachmittag auf einer Burg mit dem Blick auf den Bodensee“, erzählt sie. Von der „schönen Atmosphäre“ beeindruckt, entstanden daraufhin die ersten Ideen zu der Trilogie. Die Saga spielt rund um eine Familie kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Jedes Buch ist einer der drei Schwestern gewidmet, die ihren eigenen Weg gehen. Neben der Bodensee-Region spielen in den Geschichten auch Stuttgart, Esslingen und München eine Rolle. Die drei Bände sind jeweils unabhängig voneinander lesbar, ergeben in der richtigen Reihenfolge aber „ein schöneres Leseerlebnis“, so die Bestsellerautorin.

Damals war es nur ein Kindheitstraum – heute ist es ihr Beruf

Ursprünglich studierte Maria Nikolai Betriebswirtschaftslehre und arbeitete später in der Kommunikationsabteilung einer mittelständischen Firma in Metzingen. Währenddessen verfasste sie bereits historische Sachbücher. Im Jahr 2017 fasste sie den Entschluss, ein Exposé der „Schokoladenvilla“ einer Agentur in München zu schicken. Sie habe „großes Glück“ gehabt, sagt sie, denn sie landete beim „Penguin“-Verlag. So erfüllte sich der Kindheitstraum der Autorin, die schon in ihrer Schulzeit zahlreiche Prosatexte verfasst hatte. Durch die Zusammenarbeit mit dem Verlag könne sie nun ihr Wissen der Lokalhistorie mit „romantischen Welten verschmelzen lassen“. Und sich auf ihre Karriere als Schriftstellerin konzentrieren.