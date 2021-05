Der Corona-Schnelltest-Bus am Alten Postplatz (auf dem ehemaligen Avia-Tankstellen-Areal) bietet mittlerweile schon um 8 Uhr morgens kostenlose Tests an. Und das Angebot wird angenommen: Am Donnerstag standen laut Apotheker Patrick Pfeifer schon um 7.55 Uhr die ersten Menschen vor dem Bus. Um 8.07 Uhr hat Pfeifers Team bereits sechs Corona-Tests durchgeführt.

Bis zu drei Tests können in den Kabinen im Inneren gleichzeitig vorgenommen werden. Bis der Testbus der Central Apotheke Dr.