Schrei-Babys: Therapeutin Janna Wiehmann sagt, was Eltern tun können

Wenn Säuglinge ständig viel schreien, kann dies bei Eltern zu einem hohen Leidensdruck führen. Schließlich haben sich Mütter und Väter ihre erste Zeit mit dem Kind so eher nicht vorgestellt. Janna Wiehmann, Therapeutin am Institut für psychosoziale Prävention des Zentrums für Psychosoziale Medizin am Universitätsklinikum Heidelberg, bietet deshalb im Februar 2023 bei Pro Familia in Waiblingen Kurse an, die betroffenen Eltern helfen sollen. Sie finden im Familienzentrum Karo (Alter Postplatz 17) statt.

Unserer Redaktion hat die Psychologin, systemische Familientherapeutin und Säuglings-Kleinkind-Eltern-Therapeutin im Vorfeld Fragen beantwortet. Dabei geht sie darauf ein, wie Mütter und Väter mit Regulationsstörungen und Schlafstörungen bei ihrem Kind umgehen sollten.

Das Baby schreit natürlich nicht, weil es die Eltern ärgern will, sondern weil es so mit Vater und Mutter kommuniziert. Was kann ein Säugling mit seinem Schreien alles ausdrücken?

Säuglinge sind noch gar nicht zu negativen Absichten fähig, sie wollen ihre Eltern nicht ärgern, sondern versuchen, durch das Schreien auf ihre Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Mit seinem Schreien alarmiert der Säugling seine Umgebung und ruft die Eltern damit auf, sich um die Behebung der Ursache zu kümmern. Leider ist diese jedoch besonders am Anfang nicht immer leicht zu erkennen. Es könnten unter anderem Hunger, Durst, eine volle Windel und das Bedürfnis nach Nähe/Körperkontakt sein. Ein weiterer Grund für das kindliche Weinen könnte zum Beispiel eine Überstimulation des Säuglings sein. In manchen Fällen können auch prä- und perinatale Belastungen beziehungsweise Traumata eine Rolle spielen. Dies können Belastungen während der Schwangerschaft und in der Zeit rund um die Geburt herum sein.

Jeder Mensch braucht seinen Schlaf. Eltern von Säuglingen müssen gleichwohl oft in der Nacht raus – und das schlaucht natürlich. Wenn dann das Baby einfach nicht mit dem Schreien aufhören will, kann das die Nerven der Eltern arg strapazieren. Wie können Mütter und Väter in solchen Momenten ruhig bleiben?

Das kindliche Schreien kann einen tatsächlich an die eigene Belastungsgrenze bringen und ist sogar einer der Hauptrisikofaktoren für Kindeswohlgefährdung in der frühen Kindheit. Der Säugling hat aber in den ersten Monaten noch nicht so viele Möglichkeiten, seine Bedürfnisse auszudrücken, und das Schreien ist in der ersten Zeit seine Hauptausdrucksform. Ein langanhaltendes Schreien erzeugt verständlicherweise bei den Eltern Stress, besonders wenn sie sich über längere Zeit ohnmächtig erlebt haben, den Säugling zu beruhigen. Da das Schreien in den meisten Fällen die erste Zeit begleiten wird, kann es hilfreich sein, nach Strategien zur eigenen Beruhigung zu suchen. Hier kann man überlegen, welche Strategien man vor dem Kind im Umgang mit heftigen/negativen Emotionen hatte und welche davon man auch mit Kind anwenden kann. Nicht alles wird weiterhin umsetzbar sein, aber einiges ist auch mit einem schreienden Kind auf dem Arm möglich, zum Beispiel tiefes Durchatmen, langsames Rückwärtszählen von 20, an etwas Schönes denken. Hilfreich kann es auch sein, das Kind dem Partner/der Partnerin zu übergeben, um sich selber wieder besser regulieren zu können. Wenn man alleine ist, kann es der Entschärfung der Situation dienen, das Kind an einem sicheren Ort abzulegen und kurz selber die Situation zu verlassen, um dann ruhiger wieder zurückkehren zu können. Es ist mir an der Stelle wichtig, zu betonen, dass es keine Lösung gibt, die für alle passt. Man sollte selber für sich und den Partner/die Partnerin nach passenden Strategien suchen, am besten schon, bevor man in eine erhöhte Belastungssituation kommt. Wenn ich merken sollte, dass ich häufiger an meine Grenzen komme und vielleicht auch Impulse spüre, das Kind zu schütteln, unbedingt externe Hilfe aufsuchen.

Ein Baby, das nachts lange schreit, schläft nachts automatisch weniger. Ist das ein Problem für die Entwicklung des Kindes – oder gibt es auch Babys, die mit weniger Schlaf zurechtkommen?

Der menschliche Schlafbedarf ist in jeder Altersstufe von großer Variabilität gekennzeichnet. Studien haben gezeigt, dass die tägliche Schlafdauer von Säuglingen zwischen 14 und 18 Stunden liegt, es aber eine Variation von 10 bis 20 Stunden gibt. Es gibt also auf jeden Fall Babys, die mit weniger Schlaf auskommen. Um zu entscheiden, ob das Schlafpensum eines Kindes ausreichend ist, kann man seine Verfassung am Tag betrachten: Wie ist zum Beispiel die Stimmung? Ist mein Kind in den Wachphasen eher ausgeglichen oder quengelt es sehr viel? Zeigt es altersgerechtes Spiel- und Kontaktverhalten?

Ab wann muss ich bei meinem Baby von einer Schlafstörung ausgehen?

Nach den Leitlinien zur Diagnostik und Therapie von Regulationsstörungen der DGKJP (Deutsche Gesellschaft für Kinder und Jugend-Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie) können Kriterien einer Schlafstörung ab dem sechsten Lebensmonat herangezogen werden. Unterschieden wird zwischen einer Einschlafstörung und einer Durchschlafstörung. Bis zum Ende des ersten Lebensjahres gelten folgende Kriterien: Eine Einschlafstörung zeichnet sich dadurch aus, dass das Einschlafen nur mit Einschlafhilfe der Eltern gelingt und im Durchschnitt länger als 30 Minuten dauert. Die Kriterien für eine Durchschlafstörung sind unter anderem, wenn die Kinder in mindestens vier Nächten in der Woche mehr als dreimal nachts aufwachen und ohne elterliche Hilfe nicht wieder einschlafen können. Auch regelmäßige, nächtliche Wachphasen, die länger als 20 Minuten dauern, könnten auf eine Durchschlafstörung hinweisen. Unabhängig von den genannten Kriterien ist es jedoch sehr wichtig, das subjektive Belastungserleben der Beteiligten zu betrachten.

Was kann der Arzt tun, um eine Schlafstörung bei einem Säugling zu behandeln?

Da ich kein Arzt bin, möchte ich mir nicht herausnehmen, über die Möglichkeiten der ärztlichen Behandlung zu sprechen. Das Erste und Wichtigste, was ein Arzt jedoch meiner Meinung nach tun kann, ist, den Eltern im Rahmen seiner zeitlichen Möglichkeiten zuzuhören und gegebenenfalls weiterzuvermitteln. Außerdem ist es natürlich sehr wichtig, dass der Pädiater oder die Pädiaterin eine organische Ursache für das Schreien und die Schlafstörung ausschließen kann. In einer gezielten Beratung, zum Beispiel in unserer Sprechstunde für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern am Institut für Psychosoziale Prävention am Uniklinikum Heidelberg, nimmt man sich die Zeit, um die Situation genau zu erfassen, um dann gemeinsam mit der Familie zu überlegen, welche Veränderungen für sie hilfreich und möglich wären. Wichtig ist auch der Blick auf die Ressourcen und die Unterstützungsmöglichkeiten der Familie. Viele Eltern würden sich sehr über ein Wundermittel freuen, das ihr Kind zum Schlafen bringt. Leider gibt es dies nicht, aber man kann die Eltern in dieser anstrengenden Zeit begleiten und dadurch stärken. Diese Stärkung der Eltern ist besonders wichtig, da die Veränderung im Schlafverhalten nicht von heute auf morgen gelingen kann, sondern ein teils langwieriger und anstrengender Prozess sein kann.

Weint ein Baby in den ersten Monaten seines Lebens ständig grundlos, könnte das auch an einer Regulationsstörung liegen. Was muss ich in dem Fall tun, wenn ich diesen Verdacht habe?

Für die Eltern sind die Gründe für das Weinen vielleicht nicht immer ersichtlich, aber ein Säugling weint nicht grundlos, sondern als Ausdruck seiner Bedürfnisse. Wenn ich jedoch als Elternteil das Gefühl habe, dass sich mein Kind bei den Anpassungsprozessen der ersten Monate besonders schwertut, viel weint oder wenig schläft, und vor allem ich als Elternteil mich dadurch belastet fühle oder mir Sorgen mache, ist es wichtig, sich frühzeitig Unterstützung zu suchen. Erste Ansprechpartner können der Kinderarzt/die Kinderärztin oder die Nachsorgehebamme sein. Diese können den Eltern möglicherweise eine erste Einschätzung darüber geben, ob das kindliche Verhalten im normalen Bereich liegt, und oder ihnen weitere Unterstützungsmöglichkeiten nennen. Dies können zum Beispiel die Frühen Hilfen, hier in Waiblingen die „Pro Familia“, Spezialambulanzen wie unsere oder Beratungsstellen sein, die ein Angebot für die frühe Kindheit haben.